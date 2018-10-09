Впервые на юношеской Олимпиаде украинка взяла "золото"

Екатерина Черний завоевала первое "золото" на Юношеских Олимпийских играх

Украинка 17-летняя шпажистка Екатерина Черний завоевала первое "золото" на юношеских Олимпийских играх.

Киевлянка в финальном поединке со счетом 11: 9 нанесла поражение действующей чемпионке мира Се Кейлина Синь Янь из Гонконга, пишет Оbozrevatel

Екатерина Черний вошла в спортивную историю Украины как первая фехтовальщица, которой удалось выиграть "золото" на юношеской Олимпиаде.

Олимпиада для молодых спортсменов в этом году проходит в аргентинской столице Буэнос-Айресе.

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В Батуми состоялась церемония открытия Всемирной шахматной Олимпиады. Украинские спортсменки произвели настоящий фурор своими дизайнерскими платьями в народном стиле от Юлии Магдич. Всем очень понравились наряды украинских спортсменок.