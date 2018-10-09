Впервые на юношеской Олимпиаде украинка взяла "золото"

 
Ексклюзивы
1/5
"Выбрали другую тактику" - эксперт объяснил, как Россия вынуждает Украину прекратить войну
"Выбрали другую тактику" - эксперт объяснил, как Россия вынуждает Украину прекратить войну
Просмотров: 1962
"Помнят, что такое "русский мир" - будет ли пророссийская партия управлять Латвией
"Помнят, что такое "русский мир" - будет ли пророссийская партия управлять Латвией
Просмотров: 666
Эксперт рассказал, кто будет главным пророссийским кандидатом на выборах
Эксперт рассказал, кто будет главным пророссийским кандидатом на выборах
3 Просмотров: 8154
Дипломат рассказал, как вернуть Венгрию к здравому смыслу
Дипломат рассказал, как вернуть Венгрию к здравому смыслу
2 Просмотров: 3258
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
1 Просмотров: 5436
"Ситуация будет обостряться" - дипломат о конфликте с Венгрией
"Ситуация будет обостряться" - дипломат о конфликте с Венгрией
3 Просмотров: 1485
Садовый сможет испортить настроение другим кандидатам
Садовый сможет испортить настроение другим кандидатам
1 Просмотров: 1620
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Просмотров: 1665
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
2 Просмотров: 1395
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Просмотров: 1314
Фото
Все фото
16
11
6
5
3
&quot;Обнаженная, потому что я свободна&quot; - жена защитника &quot;Валенсии&quot; не стесняется откровенных фото
"Обнаженная, потому что я свободна" - жена защитника "Валенсии" не стесняется откровенных фото
&quot;Праздник футбола&quot; - Полтава феерично встретила Лигу Европы
"Праздник футбола" - Полтава феерично встретила Лигу Европы
Владимир Кличко быстро нашел замену голливудской невесте
Владимир Кличко быстро нашел замену голливудской невесте
Кличко, Холифилд и Льюис устроили звездную фотосессию
Кличко, Холифилд и Льюис устроили звездную фотосессию
Кличко вошли в Книгу рекордов Гиннеса
Кличко вошли в Книгу рекордов Гиннеса
Видео
Все видео
Шикарный гол со штрафного принес "Динамо" победу - видео
Шикарный гол со штрафного принес "Динамо" победу - видео
Брутальная Первая Лига - игроку чуть не оторвали ногу
Брутальная Первая Лига - игроку чуть не оторвали ногу
"Реал" и "Барселона" тоже проигрывают - Хацкевич странно объяснил провалы "Динамо"
"Реал" и "Барселона" тоже проигрывают - Хацкевич странно объяснил провалы "Динамо"
Мне неприятно его приветствовать - конфликт Вернидуба и Фонсеки набирает обороты
Мне неприятно его приветствовать - конфликт Вернидуба и Фонсеки набирает обороты
Сборная Украины впервые выиграла чемпионат мира по боксу
Сборная Украины впервые выиграла чемпионат мира по боксу
Интервью
1/5
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 648
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1395
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5355
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
Просмотров: 9738
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Просмотров: 675
Колонка
Зоя Казанжи
Зоя Казанжи
08 октября 2018
Просмотров: 522
Хочу зустріти їх завтра
Їли морозиво й реготали. Щиро так, по-молодому. Я спочатку почула лише сміх. Поставила своє авто на паркінг і скоротила шлях — майже через ...
вторник, 09 октября 2018 09:08

Впервые на юношеской Олимпиаде украинка взяла "золото"

  Комментировать
Впервые на юношеской Олимпиаде украинка взяла &quot;золото&quot;
Екатерина Черний завоевала первое "золото" на Юношеских Олимпийских играх

Украинка 17-летняя шпажистка Екатерина Черний завоевала первое "золото" на юношеских Олимпийских играх.

Киевлянка в финальном поединке со счетом 11: 9 нанесла поражение действующей чемпионке мира Се Кейлина Синь Янь из Гонконга, пишет Оbozrevatel

Екатерина Черний вошла в спортивную историю Украины как первая фехтовальщица, которой удалось выиграть "золото" на юношеской Олимпиаде.

Олимпиада для молодых спортсменов в этом году проходит в аргентинской столице Буэнос-Айресе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: До "золота" Олимпиады Яна Шемякина не имела ни одной медали чемпионатов мира

В Батуми состоялась церемония открытия Всемирной шахматной Олимпиады. Украинские спортсменки произвели настоящий фурор своими дизайнерскими платьями в народном стиле от Юлии Магдич. Всем очень понравились наряды украинских спортсменок.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Впервые на юношеской Олимпиаде украинка взяла "золото"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
октября

Че Гевару военным сдал местный художник

Джон Леннон: "Я всегда был фриком"

Самое читаемое
Превзошла саму себя: Ким Кардашьян шокировала сеть бесстыдным селфи
Превзошла саму себя: Ким Кардашьян шокировала сеть бесстыдным селфи
14
 Просмотров: 78677
Показали фото со свадьбы Ирэны Карпы
Показали фото со свадьбы Ирэны Карпы
13
 Просмотров: 47458
Звезда &quot;50 оттенков серого&quot; обнажила роскошную фигуру для мужского глянца
Звезда "50 оттенков серого" обнажила роскошную фигуру для мужского глянца
36
 Просмотров: 36774
Страх и надежда: фотограф показал, что означает слово &quot;Украина&quot;
Страх и надежда: фотограф показал, что означает слово "Украина"
31
 Просмотров: 25632
В ДТП погиб украинский политолог
В ДТП погиб украинский политолог Просмотров: 12475
Спорт
Шикарный гол со штрафного принес "Динамо" победу - видео
Шикарный гол со штрафного принес "Динамо" победу - видео
 Просмотров: 1440
Брутальная Первая Лига - игроку чуть не оторвали ногу
Брутальная Первая Лига - игроку чуть не оторвали ногу
 1 Просмотров: 1917
Как сыграли соперники украинских клубов в Еврокубках
Как сыграли соперники украинских клубов в Еврокубках
 Просмотров: 234
Шевчук рассказал, почему выбрал Ротаня своим ассистентом
Шевчук рассказал, почему выбрал Ротаня своим ассистентом Просмотров: 720
Болельщикам нужен только результат - Лужный о невыразительной игре "Динамо"
Болельщикам нужен только результат - Лужный о невыразительной игре "Динамо" Просмотров: 765
Больше всего комментируют
10
Почему украинцы вовремя не оплачивают коммунальные услуги
6
Комитет определил судьбу представления на Вилкула
4
Обязаны ли педагоги преподавать на украинском
3
После Вилкула ГПУ может прийти за депутатом из любой фракции - эксперт
2
"Бой века" в UFC завершился грандиозным скандалом
Голосов: 469
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua