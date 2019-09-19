Воспитанник "Динамо" получил ужасную травму в европейском чемпионате

Виктор Симчо пропустит год из-за травмы

Полузащитник венгерского "Дьйора" Виктор Симчо получил серьезную травму.

Симчо сумел отличиться голом в матче второго дивизиона чемпионата Венгрии против "Ньиредгазы".

Однако игра запомнится для Украинской явно не этим - на 93-й минуте Мате Гуляш грубо сфолил против него, и теперь Виктор пропустит от 8 до 12 месяцев из-за повреждения. Добавим, что Гуляш был удален с поля, а в матче было еще три красные карточки.

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Виктор Симчо выступал за "Динамо" Ю-19, а также провел два матча в составе сборной Украины Ю-17. Зимой 2017 он присоединился к "Дьйoру" на правах свободного агента.