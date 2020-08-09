Воры обокрали квартиру Яны Клочковой

Яна Клочкова – четырехкратная олимпийская чемпионка. Фото инстаграм

Олимпийскую чемпионку по плаванию Яну Клочкову обкрали 7 августа, когда она отмечала день рождения.

Об этом сообщил в Facebook бизнесмен и ее друг Тимофей Нагорный.

"Шок! Друзья, к сожалению мне приходится поделиться неприятной новостью. Героя Украины, четырехкратную олимпийскую чемпионку, рекордсменку мира Яну Клочкову обокрали в День рождения. Верю, правоохранительные органы найдут воров. Надеюсь, добрые люди помогут Яне", – написал он.

Вечером 8 августа в Соломенское управление полиции ГУНП в Киеве поступила информация, что неизвестный проник в квартиру украинской спортсменки. Правоохранителям позвонила подруга Яны, сообщив, что дверь в квартиру , принадлежащую Клочковой, открыта. Правда, сообщить о том, какие вещи были украдены, заявительница не смогла, поскольку хозяйка жилища с марта проживает за границей.

В полиции подчеркнули, что осмотр квартиры не проводился в связи с отсутствием спортсменки. В качестве свидетелей допросили соседей, подругу потерпевшей и консьержа. К делу привлекли собаку, но результатов это не дало.

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Легендарная украинская спортсменка не первый раз сталкивается с подобными проблемами. Ранее в машину Клочковой залезли воры. Пока они с подружкой кушали в центре города, ее автомобиль подвергся нападению. Воры выдавили заднее стекло и похитили лежавшие в авто вещи.