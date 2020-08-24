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понедельник, 24 августа 2020 03:56

Во Франции футбольные фаны жгли файеры и громили автомобили

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Во Франции футбольные фаны жгли файеры и громили автомобили
Шесть человек были арестованы, 274 человека были оштрафованы за нарушение масочного режима. Фото: Twitter

В Париже футбольные болельщики устроили беспорядки после финального матча "Лиги чемпионов", в котором французский клуб "Пари Сен-Жермен" проиграл немецкой "Баварии". Полиции пришлось применить слезоточивый газ против фанатов на Елисейских полях.

Болельщики парижского клуба, впервые попавшего в финал самого престижного из европейских кубков, собрались на стадионе "Парк де Пренс" и Елисейских полях, где запрещены массовые мероприятия, сообщает Le Parisien.

После завершения матча болельщики начали жечь файеры, взрывать петарды, громить припаркованные автомобили и витрины магазинов. Полиция применила слезоточивый газ для разгона болельщиков, толпа начала разбегаться.

Шесть человек были арестованы, 274 человека были оштрафованы за нарушение масочного режима.

23 августа "Бавария" в шестой раз в истории выиграла Кубок чемпионов.

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