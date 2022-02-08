Внимание к трем видам спорта. Расписание пятого соревновательного дня на Олимпиаде

Пекин стал первым городом, который примет летние и зимние Игры. Фото:REUTERS

В среду, 9 февраля, ночью по Киеву начнется четвертый соревновательный день XXIV зимних Олимпийских игр 2022 года.

Внимание украинских болельщиков завтра будет приковано к горнолыжному спорту, сноубордингу и лыжному двоеборье, где украинцы будут бороться за медали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы на Олимпиаде: итоги четвёртого дня и медальный зачет

Расписание соревнований на среду, 9 февраля:

3:30 – Санный спорт. Командная эстафета. Тренировка. Мужчины. Антон Дукач.

3:30 и 4:21 – Сноубординг. Хафпайп. Квалификация. Женщины.

4:15 и 7:45 – Горнолыжный спорт. Слалом. Заезды 1 и 2. Женщины. Анастасия Шепиленко. Медали.

4:30 – Горнолыжный спорт. Комбинация. Скоростной спуск. Мужчины. Иван Ковбаснюк.

5:00, 5:22 и 5:45 – Фристайл. Биг-эйр. Финалы. Мужчины. Медали.

5:00, 5:55, 8:30 и 9:45 – Сноубординг. Кросс. Квалификация и финал. Женщины. Медали.

6:30 и 7:21 – Сноубординг. Хафпайп. Квалификация. Мужчины.

6:40 – Скелетон. Официальные тренировки 5 и 6. Женщины.

9:00, 10:00 и 13:00 – Лыжное двоеборье. Гундерсен. 10 км и обычный трамплин. Соревновательные раунды и лыжная гонка. Мужчины. Дмитрий Мазурчук. Медали.

9:20 – Скелетон. Официальные тренировки 5 и 6. Мужчины. Владислав Гераскевич.

10:40 и 15:10 – Хоккей. Мужчины. 2 матча.

12:00 – Прыжки с трамплина. Большой трамплин. Тренировка 1. Мужчины. Виталий Калиниченко, Евгений Марусяк, Антон Корчук.

13:00, 14:29 и 15:20 – Шорт-трек. 1500 м. Четвертьфинал, полуфинал и финал. Мужчины.

13:44 – Шорт-трек. 1000 м. Раунды. Женщины.

14:05 – Кёрлинг. Круговой турнир. Мужчины. 4 матча.

14:20 и 15:35 – Санный спорт. Двойки. Заезды 1 и 2. Игорь Стахов, Андрей Лысецкий. Медали.

14:45 – Шорт-трек. 3000 м. Эстафета. Полуфиналы. Женщины.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. Во время зимней Олимпиады в Пекине проводятся соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей. В столицу Поднебесной защищать честь Украины отправились 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах.