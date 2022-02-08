Внимание к трем видам спорта. Расписание пятого соревновательного дня на Олимпиаде

 
Ексклюзивы
1/5
"Показываем молодежи, что тогда было не классно и не прикольно": в прокат выходит криминальная драма "Носорог" Олега Сенцова о неспокойных 90-х
"Показываем молодежи, что тогда было не классно и не прикольно": в прокат выходит криминальная драма "Носорог" Олега Сенцова о неспокойных 90-х
Просмотров: 360
Путин и Макрон ужинали лангустами и ухой – что пишет зарубежная пресса о встрече двух президентов
Путин и Макрон ужинали лангустами и ухой – что пишет зарубежная пресса о встрече двух президентов
Просмотров: 882
"Почему Путин может решиться на войну" – что пишет о нас мировая пресса
"Почему Путин может решиться на войну" – что пишет о нас мировая пресса
1 Просмотров: 2151
"Происходит смерть "Голоса". Затяжная смерть" - политический обозреватель
"Происходит смерть "Голоса". Затяжная смерть" - политический обозреватель
Просмотров: 1053
"Скульптура из метеорита и картина на обоях" - в Киеве представили уникальные работы Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко
"Скульптура из метеорита и картина на обоях" - в Киеве представили уникальные работы Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко
Просмотров: 531
Трагический день в истории – Януковича избрали президентом
Трагический день в истории – Януковича избрали президентом
Просмотров: 3465
"Тело и Город": открылась выставка сестер Очередько
"Тело и Город": открылась выставка сестер Очередько
Просмотров: 585
"Власть хочет запугать от выхода на протесты" – в Раде прокомментировали заявление Монастырского
"Власть хочет запугать от выхода на протесты" – в Раде прокомментировали заявление Монастырского
Просмотров: 2196
"Дела могут рассыпаться в суде" – что ожидает скандальных "слуг" Трухина и Кузьминых
"Дела могут рассыпаться в суде" – что ожидает скандальных "слуг" Трухина и Кузьминых
Просмотров: 675
Какие лазейки могут найти в делах Трухина и Кузьминых
Какие лазейки могут найти в делах Трухина и Кузьминых
Просмотров: 540
Фото
Все фото
5
6
9
6
3
Украинцы на &quot;горбатом Запорожце&quot; удивили поклонников классического ралли
Украинцы на "горбатом Запорожце" удивили поклонников классического ралли
Криштиану Роналду 37: факты про легендарного португальца, которые точно удивят
Криштиану Роналду 37: факты про легендарного португальца, которые точно удивят
В Пекине прошла церемония открытия Олимпиады-2022. Как это было
В Пекине прошла церемония открытия Олимпиады-2022. Как это было
Красавица-фигуристка. Кто такая знаменосец сборной Украины в Пекине Назарова
Красавица-фигуристка. Кто такая знаменосец сборной Украины в Пекине Назарова
Вратарь &quot;Динамо&quot; приобрел шикарный электрокар стоимостью более 2 млн.
Вратарь "Динамо" приобрел шикарный электрокар стоимостью более 2 млн.
Видео
Все видео
Грозит пять лет тюрьмы. Одноклубник Ярмоленко побил своего кота
Грозит пять лет тюрьмы. Одноклубник Ярмоленко побил своего кота
"Я них*ра не поняла" - российская фигуристка опозорилась на Олимпиаде
"Я них*ра не поняла" - российская фигуристка опозорилась на Олимпиаде
Красавец-гол Кулача помог "Динамо" победить одноклубников из Тбилиси
Красавец-гол Кулача помог "Динамо" победить одноклубников из Тбилиси
Повторяет за Усиком. Джошуа тоже сыграл в футбол
Повторяет за Усиком. Джошуа тоже сыграл в футбол
Не каждому дано. Невероятный Ибрагимович показал, как качает пресс
Не каждому дано. Невероятный Ибрагимович показал, как качает пресс
Интервью
1/5
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
Просмотров: 891
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
Просмотров: 450
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
Просмотров: 990
"Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула
"Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула
Просмотров: 1818
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
Просмотров: 1071
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
07 февраля 2022
Просмотров: 774
Тільки не про політику
– А на Путіна порчу можеш навести? – запитую напівжартома подругу дитинства Лесю. 17 років тому вона вийшла заміж за москвича. ...
вторник, 08 февраля 2022 22:11

Внимание к трем видам спорта. Расписание пятого соревновательного дня на Олимпиаде

  Комментировать
Внимание к трем видам спорта. Расписание пятого соревновательного дня на Олимпиаде
Пекин стал первым городом, который примет летние и зимние Игры. Фото:REUTERS

В среду, 9 февраля, ночью по Киеву начнется четвертый соревновательный день XXIV зимних Олимпийских игр 2022 года.

Внимание украинских болельщиков завтра будет приковано к горнолыжному спорту, сноубордингу и лыжному двоеборье, где украинцы будут бороться за медали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы на Олимпиаде: итоги четвёртого дня и медальный зачет

Расписание соревнований на среду, 9 февраля:

3:30 – Санный спорт. Командная эстафета. Тренировка. Мужчины. Антон Дукач.

3:30 и 4:21 – Сноубординг. Хафпайп. Квалификация. Женщины.

4:15 и 7:45 – Горнолыжный спорт. Слалом. Заезды 1 и 2. Женщины. Анастасия Шепиленко. Медали.

4:30 – Горнолыжный спорт. Комбинация. Скоростной спуск. Мужчины. Иван Ковбаснюк.

5:00, 5:22 и 5:45 – Фристайл. Биг-эйр. Финалы. Мужчины. Медали.

5:00, 5:55, 8:30 и 9:45 – Сноубординг. Кросс. Квалификация и финал. Женщины. Медали.

6:30 и 7:21 – Сноубординг. Хафпайп. Квалификация. Мужчины.

6:40 – Скелетон. Официальные тренировки 5 и 6. Женщины.

9:00, 10:00 и 13:00 – Лыжное двоеборье. Гундерсен. 10 км и обычный трамплин. Соревновательные раунды и лыжная гонка. Мужчины. Дмитрий Мазурчук. Медали.

9:20 – Скелетон. Официальные тренировки 5 и 6. Мужчины. Владислав Гераскевич.

10:40 и 15:10 – Хоккей. Мужчины. 2 матча.

12:00 – Прыжки с трамплина. Большой трамплин. Тренировка 1. Мужчины. Виталий Калиниченко, Евгений Марусяк, Антон Корчук.

13:00, 14:29 и 15:20 – Шорт-трек. 1500 м. Четвертьфинал, полуфинал и финал. Мужчины.

13:44 – Шорт-трек. 1000 м. Раунды. Женщины.

14:05 – Кёрлинг. Круговой турнир. Мужчины. 4 матча.

14:20 и 15:35 – Санный спорт. Двойки. Заезды 1 и 2. Игорь Стахов, Андрей Лысецкий. Медали.

14:45 – Шорт-трек. 3000 м. Эстафета. Полуфиналы. Женщины.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года.

Во время зимней Олимпиады в Пекине проводятся соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей.

В столицу Поднебесной защищать честь Украины отправились 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Внимание к трем видам спорта. Расписание пятого соревновательного дня на Олимпиаде». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
февраля

Укреплять единство Руси: князь написал наставление детям

Самое читаемое
Держался как профессионал: раненый рассказал о Рябчуке и о &quot;дедовщине&quot;
Держался как профессионал: раненый рассказал о Рябчуке и о "дедовщине" Просмотров: 31287
СМИ узнали, кто был &quot;в красном&quot; за рулем авто Трухина
СМИ узнали, кто был "в красном" за рулем авто Трухина
 Просмотров: 12375
Зеленский пообещал смартфоны вакцинированным украинцам
Зеленский пообещал смартфоны вакцинированным украинцам 2 Просмотров: 11475
&quot;Сразу его выделил&quot;: раненый на Южмаше рассказал о первом знакомстве со стрелком
"Сразу его выделил": раненый на Южмаше рассказал о первом знакомстве со стрелком Просмотров: 9612
&quot;Пообещал - делай&quot; - Лукашенко обвинил Путина в том, что тот не держит слово
"Пообещал - делай" - Лукашенко обвинил Путина в том, что тот не держит слово
 1 Просмотров: 8721
Спорт
Грозит пять лет тюрьмы. Одноклубник Ярмоленко побил своего кота
Грозит пять лет тюрьмы. Одноклубник Ярмоленко побил своего кота
 Просмотров: 351
"Путин – х###о" и "Бей москаля". УЕФА проведет расследование после матча Украина – Россия
"Путин – х###о" и "Бей москаля". УЕФА проведет расследование после матча Украина – Россия Просмотров: 603
"Я них*ра не поняла" - российская фигуристка опозорилась на Олимпиаде
"Я них*ра не поняла" - российская фигуристка опозорилась на Олимпиаде
 Просмотров: 2907
Не только Малиновский. Почему Вернидуб лучший украинский футбольный селекционер
Не только Малиновский. Почему Вернидуб лучший украинский футбольный селекционер
 Просмотров: 252
Красавец-гол Кулача помог "Динамо" победить одноклубников из Тбилиси
Красавец-гол Кулача помог "Динамо" победить одноклубников из Тбилиси
 Просмотров: 450
Больше всего комментируют
8
Путин иронически заявил, что готов предоставить Порошенко политическое убежище в РФ
5
Только Минские договоренности принесут мир - Макрон
4
Макрон похвалил Зеленского за выполнение требования Кремля
2
Патрульного допрашивают за скрытое видео с Трухиным: в ДБР объяснили, "светит" ли ему подозрение
2
Зеленский пообещал смартфоны вакцинированным украинцам
Голосов: 513
Голосование Главное спортивное событие года - финальная часть Кубка мира по футболу. Будет ли играть Украина?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть