Вместо Тайсона "Рома" может купить Коноплянку

Когда-то Коноплянка и Тайсон соперничали в чемпионате Украины

Итальянская "Рома" хочет предложить руководству "Шахтера" включить полузащитника Максима Гоналона и голкипера Робина Ольсена в сделку по Тайсону.

Об этом сообщает издание ua-football.com.

"Волки" таким способом желают снизить ценник на бразильца до 25 миллионов евро. Правда, есть проблема – как убедить футболистов "Ромы" переехать в Украину?

В то же время, AS Rome Live информирует о том, что украинский футболист немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка был предложен руководству "Ромы". Имя агента, который рекомендовал вингера Джанлуке Петраки – не называется.

"Рома" ищет усиления для атаки после травмы Перотти и трансфера Эль-Шаарави. Источник отмечает, что "Шальке" также ведет переговоры по поводу Евгения с клубами из Франции и Германии – немцы готовы отпустить Коноплянку за 4 миллиона евро.

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Раньше сообщалось об интересе "Сампдории" к Коноплянке.