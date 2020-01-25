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суббота, 25 января 2020 12:58

Вместо дорогого Матвиенко "Арсенал" купил бразильца

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Вместо дорогого Матвиенко &quot;Арсенал&quot; купил бразильца
пабло Мари обошелся канонирам значительно дешевле Матвиенко

Арсенал до конца зимнего трансферного окна оформит подписание центрального защитника. Чемпион Бразилии и обладатель Кубка Либертадорес в составе Фламенго Пабло Мари прилетел в Лондон для прохождения медосмотра и подписания контракта с "канонирами".

Бразильский клуб заработает на трансфере испанца 10 миллионов евро. Арсенал в поисках усиления в центре обороны вел переговоры с донецким Шахтером о возможном переходе Николая Матвиенко. Чемпион Украины оценил своего воспитанника в 30 млн фунтов. Об этом сообщает footballua.tv.

Главный тренер Арсенала Микель Артета отказался публично обсуждать трансферные вопросы, но интерес к 23-летнему украинцу отрицать не стал.

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Арсенал занимает 10 место в турнирной таблице чемпионата Англии. "Канониры" отстают от топ-четверки на десять очков.

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