Владимир Кличко впервые проиграл в Киеве

5 декабря 1998 года в киевском Дворце спорта состоялся уникальный турнир по профессиональному боксу, в рамках которого выступили Виталий и Владимир Кличко - в то время проспекты супертяжелой весовой категории. Перед родной публикой оба должны были продемонстрировать красивый бокс и одержать яркие победы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кличко выиграл один из самых зрелищных боев в карьере

Первым в ринг вышел Владимир. До боя он имел 24 победы в 24-х боях, 21 нокаут. Пятый номер рейтинга WBC Кличко защищал титул интернационального чемпиона по версии WBC в бою против стойкого американского середняка Росса Пьюритти. Быстрый, техничный и мобильный Кличко имел полное преимущество над соперником. Он выигрывал раунд за раундом, но его многочисленные удары никак не действовали на американца. Тот был малоактивным, думал преимущественно о защите. С восьмого раунда украинца начали покидать силы. В его ударах было все меньше акцента и четкости. И Пьюритти пошел вперед, ища шанс в атаке. В девятом раунде он потряс Кличко, но тот выстоял. А в конце десятого отправил крайне истощенного Владимира в нокдаун - украинец тяжело встал и в тот момент его спас гонг об окончании раунда. Но за минутный перерыв он не восстановился. Соперник набросился на хозяина ринга серией ударов и немецкий тренер Кличко Фриц Здунек выбежал на ринг чтобы остановить бой. Пьюритти одержал победу техническим нокаутом в одиннадцатом раунде.

После Владимира в ринг вышел Виталий. Разъяренный за поражение брата он уже в первом раунде нокаутировал своего соперника, итальянца Франческо Спинелли и защитил титул чемпиона Европы по версии EBU. После такого разгрома Спинелли завершил спортивную карьеру - незадолго до своего 33-летия.

Владимир Кличко неоднократно вызывал Росса Пьюритти на матч-реванш, в частности, после своего второго поражения среди профи - в марте 2003 года против южноафриканца Корри Сандерса. Но еще одной встречи так и не суждено было состояться. "Закрыл" поражение брата через три года Виталий Кличко. В поединке с громким названием "Месть брата II" он расправился с Пьюритти, победив его также в одиннадцатом раунде и также техническим нокаутом.

"Закрыл" поражение брата через три года Виталий Кличко

Для Владимира Кличко бой против Росса Пьюритти стал единственным из 69-х на профи-ринге, который он провел в Украине.