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вторник, 14 мая 2019 11:09

Виталия Кличко "придержали" судьи в финальном бою с россиянином

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14 мая 1995-го в Берлине, Германия, прошли финальные поединки 8 по счету чемпионата мира по боксу среди любителей. В финале супертяжелой весовой категории - свыше 91 кг - 23-летний украинец Виталий Кличко уступил на 1,5 года младшему Алексею Лезину из Российской Федерации. Для будущего многолетнего чемпиона мира среди профессионалов Кличко-старшего серебряная медаль чемпионата мира в Берлине стала самым большим достижением в его любительской карьере.

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На пути к финалу Виталий Кличко провел 3 поединка. Он досрочно победил литовца Гитаса Юшкевичюса и шведа Аттилу Левина, а в полуфинале минимально одолел хозяина соревнований, немецкого боксера Рене Монзе - 6:5. Соперник украинца по финалу Алексей Лезин легко разобрался с оппонентами из Болгарии, Венгрии и Южной Кореи, а в полуфинале со счетом 5:2 победил американца Лоуренса Клей-Бея.

Судьи упорно не хотели замечать результативные удары украинского боксера

Решающий бой получился напряженным и конкурентным. Его победителя определили судьи, которые упорно не хотели замечать результативные удары украинского боксера. Первый удар ему зачли только в конце 5 минуты боя при счете 0:6. Итоговый счет - 3:12. Он абсолютно не отражает того, что происходило в ринге. Секундировали Виталию наши знаменитые тренеры - личный тренер братьев Кличко, киевлянин Владимир Золотарев и старший тренер сборной Украины львовянин Петр Василюк.

Виталий Кличко стал единственным медалистом в сборной Украины на чемпионате мира 1995-го. В шаге от медалей в Берлине остановились Андрей Гончар (до 54 кг), Олег Кудинов (до 71 кг) и Владимир Кличко (до 91 кг).

Автор: Василий ТАНКЕВИЧ
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Дата
14
мая

Виталия Кличко "придержали" судьи в финальном бою с россиянином

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