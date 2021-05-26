Висел на карнизе. Уругвайский футболист спасся во время пожара

Дуарте запомнит минувшую ночь на всю жизнь. Фото: "Рентистас"

Уругвайский футболист "Рентистаса" Франсиско Дуарте едва не погиб во время пожара в отеле. Спортсмен сумел спастись благодаря тому, что на протяжении получаса стоял на карнизе на 11-м этаже.

Спасли игрока пожарные, которые сняли его с помощью подъемного крана. Об этом сообщает ESPN.

"Я схватил штаны, футболку, а также телефон, чтобы использовать как в качестве фонарика, так как из-за замыкания не было света. Вокруг меня было много черного дыма, а также жара, которая как бы обнимала меня изнутри. Мне удалось не поддаться панике и сохранить спокойствие. Я открыл окно и встал на карниз. Я стоял там 30 или 35 минут, хотя мне казалось, что прошло два дня. Это было страшно", - сказал Дуарте.

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