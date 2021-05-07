"Вильярреал" вышел в финал Лии Европы

"Арсенал" не готов играть в финале еврокубка. Фото: Reuters

Испанский "Вильярреал" стал вторым финалистом Лиги Европы. Подопечные тренера Унаи Эмери сыграли вничью - 0:0 в Лондоне с "Арсеналом". Первую игру минимально выиграли испанцы - 2:1.

В первом тайме трудно было предположить, за счет чего собирается побеждать "Арсенал". Их соперники выглядели увереннее в работе с мячом. Чувствовалась какая-то психологическая уверенность "Вильярреала". Если бы хозяевам удалось забить первыми, гости нашли бы в себе силы отыграться.

Только один человек мог помешать испанцам выйти в финал. Форвард Обамеянг дважды попадал в штангу. В первом случае мяч лишь скользнул по стойке с внешней стороны, а во втором лишь чудом не залетел в сетку после неудачного прыжка голкипера. Когда же Обамеянга заменили, исчезла вся острота у ворот "Желтой субмарины".

Тренер пушкарей Артета показал нам современного Виллиана. Вернее то, что от него осталось. Грозный когда полузащитник "Шахтера" и "Челси" теперь напоминает себя бывшего только пышной шевелюрой. Никакой острой действия от Виллиана не было на протяжении последних 10 минут, которые ему разрешили на поле.

Матч показал, что "Арсенала" очень далеко до Суперлиги. Значительно дальше чем "Вильярреалу". По крайней мере в нынешней Европе найдется десяток команд, которые по игрое значительно преобладают "пушкарей". С Суперлигой "Арсенал" опоздал лет на 20, когда лондонцы переживали звездный час под руководством тренера Арсена Венгера.

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В другом полуфинале "Рома" за 7 минут до окончания игры вырвала победу у "Манчестер Юнайтед" - 3:2 и подсластила горькую пилюлю разгрома недельной давности. Теперь в финале встретятся "Вильярреал" и "Манчестер Юнайтед". Английский футбол вновь доказал свою силу, ведь 3 из четырех финалистов еврокубков представляют Англию.