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пятница, 19 июля 2019 12:48

Виктор Вацко уволился из каналов Ахметова

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Виктор Вацко уволился из каналов Ахметова
Вацко работал на телеканалах "Футбол 1/2" с 2010-го до 2019-го года. Фото: i.sportarena.com

Украинский комментатор Виктор Вацко уволился из телеканалов "Футбол 1/2".

Каналы принадлежат олигарху Ринату Ахметову. Об увольнении комментатора сообщил директор телеканалов "Футбол 1/2" Александр Денисов.

"Виктор Вацко оставляет телеканалы" Футбол ", он принял решение полностью сосредоточиться на собственных проектах. Витя, я благодарен тебе за все, ты сделал весомый вклад в развитие каналов" Футбол ". Мы проработали бок о бок много лет, и я с уверенностью могу сказать - это было незабываемое время ", - написал Денисов.

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Вацко работал на телеканалах "Футбол 1/2" с 2010-го до 2019-го года. Сейчас журналист активно развивает собственный YouTube-канал, на котором выходят несколько проектов.

Журналисты, которые покидают телеканалы, связанные с кумом президента России Виктором Медведчуком, вызывают уважение. Об этом в Twitter написал председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

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