Журналистов, которые ушли от кума Путина, поддержали в Раде

Журналисты, работающие на Медведчука, является оружием против Украины, говорит спикер Парубий. Фото: LIGA.net

Журналисты, которые покидают телеканалы, связанные с кумом президента России Виктором Медведчуком, вызывают уважение.

Об этом в Twitter написал глава Верховной Рады Андрей Парубий.

"С грустью узнал, что кум Путина стал владельцем еще одного телеканала. В руках пророссийской марионетки уже несколько информационных телеканалов. Выражаю поддержку работникам телеканала @ziktv освободившиеся чтобы не стать оружием против Украины. Уважаю Вашу позицию и принципиальность", - написал спикер.

Владельцем телеканала ZIK стал нардеп Тарас Козак, который баллотируется в Верховную Раду по списку "Опозиційна платформа — За життя" Медведчука.

Теперь нардеп является владельцем трех медиа, ранее он купил "112 Україна" и "NewsOne". Эти телеканалы называют ресурсами Медведчука.

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Из-за полета народного депутата Юрия Бойко и его соратника Виктора Медведчука в Москву возбудили уголовное дело против сотрудников Государственной пограничной и Государственной авиационной службы. 8 февраля Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против Медведчука. Ему инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и государственную измену.