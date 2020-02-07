Виктор Чанов три недели лежал в коме

8 февраля 2017 года умер бывший ворота киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" 57-летний Виктор Чанов. Виктор Викторович три недели пролежал в коме после падения с лестницы. Ходили слухи, что его избили накануне, но их опровергают близкие покойного и бывшие партнеры по команде.

- Виктор встал ночью попить воды и случайно упал. Только на утро его заметила теща. После этого он некоторое время лежал в коме и умер, - говорит бывший партнер Чанова, защитник Олег Кузнецов. - Ужасная и неуместная домашняя бытовая травма.

Виктор начал в "Шахтере" - команде, где в свое время играл его отец. Имел старшего брата - вратаря московского "Торпедо" Вячеслава Чанова. В 1978 году тренеры начали подпускать его к основе, где он конкурировал с вратарем сборной СССР Юрием Дегтеревым.

За три сезона сыграл 62 матча и получил приглашение в киевское "Динамо". Валерий Лобановский сразу поставил его в основу на матч с "Астон Виллой" в четвертьфинале Кубка чемпионов. С 1982 по 1990 годы Виктор был номером один в "Динамо" и только травмы могли вытеснить его из основы.

Особенно удачным для Виктора был 1986 год - он вытеснил из состава Михаила Михайлова, выиграл с "Динамо" Кубок кубков и пробился со сборной на Кубок мира-1986. И кто знает, как бы выступила сборная, если бы Лобановский решился сделать ставку на Чанова, а не на Дасаева.

Виктор так и не сумел вытеснить с основы Рината Дасаева

Ринат благополучно отыграл два матча в группе - против Франции (1:1) и против Венгрии (6:0). В игре с венграми во вратаря СССР вообще не было работы, а в матче с французами он откровенно не впечатлил. Чанов сыграл игру против Канады (2:0), где тоже простоял без работы.

Накануне злополучного матча 1/8 финала против Бельгии Лобановский провел тестирование среди сборников. Предлагал определить основной состав. Большинство хотело видеть воснове именно Чанова, но тренер решил поставить проверенного в тяжелых боях Дасаева и ошибся.

И кто знает, как бы выступила сборная, если бы Лобановский решился сделать ставку на Чанова, а не на Дасаева

Возможно, Валерий Васильевич боялся, что в сборной не будет ни одного москвича - в основе вышли играть девять киевлян, белорус Алейников и спартаковец Дасаев. Как бы там ни было, но именно Дасаев оказался самым слабым звеном. Ринат не допускал откровенных ошибок, но ни в одном из четырех пропущенных голов не выручил - после поражения 3:4 сборная СССР вылетела из турнира.

В трудное для "Динамо" 1987 Виктор допустил ужасную ошибку. В матче Кубка чемпионов против "Глазго Рейнджерс" он хотел выбросить мяч рукой. Тот выскользнул прямо на ногу сопернику. Удар и гол. Впоследствии Лобановский признавался, что не заметил этого момента, потому что отвернулся.

За сборную СССР Чанов сыграл 21 матч и пропустил 8 голов. Он автор невероятного рекорда - пропустил первый мяч за сборную только в 10 по счету матче. Всего в красной футболке сыграл 21 игру, но всю жизнь оставался в тени Дасаева. Даже на Евро-1988 основным снова был спартаковец.

Во время массового отъезда киевлян за границу в 1990 году, поехал и Виктор. Он выбрал Израиль. Играл за "Маккаби" из Хайфы и "Бней Иегуда". Вернулся в Украину в 1995 году.

Виктор Чанов трижды выигрывал титул чемпиона СССР, четыре раза - Кубок, был чемпионом Израиля. В 1986 году выиграл Кубок кубков.