Вице-президенту украинского футбольного клуба сожгли машину: фото

Вице-президенту клуба второй лиги чемпионата Украины по футболу ФК "Перемога" Элакису Сагирову сожгли автомобиль.
Судя по фото, автомобиль восстановлению не подлежит. Выгорела вся передняя часть машины.
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"Пока идет следствие, трудно что-то говорить. Возможно, связано с чем угодно.
Версии разные обрабатываются. В том числе и футбольные, может, конкуренция или еще что-нибудь. Пока идет следствие, ничего не будем говорить, - говорится в заявлении Сагирова на Facebook.
После 20 туров второй лиги "Перемога" расположилась на четвертой строчке турнирной таблицы группы В. Команда из Днепра претендует на выход в первую лигу.
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