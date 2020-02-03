"Вест Хэм" подписал футболиста на позицию Ярмоленко

Андрей Ярмоленко может остаться без игровой практики во второй части сезона. Фото: ФК "Вест Хэм"

Английский "Вест Хэм" объявил о трансфере полузащитника "Халл Сити" Джаррод Боуэна.

23-летний Боуэн - прямой конкурент по позиции Украинской Андрея Ярмоленко. Контракт с новичком подписан на 5,5 года. В нынешнем сезоне полузащитник забил 18 мячей в 31 матчей в Чемпионатшипе.

Это уже третий новичок "молотобойцев" зимой. Ранее команда Ярмоленко пополнилась вратарем "Мидлсбро" Дарреном Рендольфом и арендовала полузащитника "Славии" Томаша Соучека.

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В текущем сезоне "Вест Хэм" занимает семнадцатое место в Премьер-лиге. Андрей Ярмоленко пока не может играть из-за травмы.