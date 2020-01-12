"Вест Хэм" отдаст Ярмоленко в аренду

Андрей Ярмоленко травмировался в начале декабря и в новом сезоне еще не играл

Полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко может уйти в аренду. Лондонский клуб готов выслушать арендные предложения по 30-летнему украинцу. Футболиста предложили другим клубам АПЛ в аренду, так как новый главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес хочет реализовать в клубе свое собственное видение. Сообщает Sunday Mirror.

Hammers News отмечают, что смысл аренды заключается в том, чтобы игрок проявил себя в новом клубе, повысив этим свою рыночную стоимость.

Ранее сообщалось, что "Вест Хэм" готов продать Ярмоленко за 21 млн евро.

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Экс-динамовец в текущем сезоне забил 3 гола и сделал 1 ассист в 15 матчах за "Вест Хэм".