"Вест Хэм" хочет избавиться от Ярмоленко

Летом Андрей Ярмоленко может сменить команду. Фото: Reuters

Английский "Вест Хэм" не видит перспектив в команде для игрока сборной Украины Андрея Ярмоленко.

"Молотобойцы" хотят продать ненужных игроков, чтобы иметь возможность пригласить новых футболистов, сообщает Mirror.

Лондонский клуб хочет усилиться вингером "Брентфорд" Саидом Бенрама. Ради получения средств на трансфер алжирца "Вест Хэм" готов расстаться с тремя игроками - Ярмоленко, Фелипе Андерсоном и Альбианом Айети.

Наставник лондонцев Мойес готов отпустить указанных исполнителей, если клубу удастся подписать Бенрама.

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Андрей Ярмоленко выступает за "Вест Хэм" с 2018 года. В текущем сезоне украинец провел 22 матча, в которых забил 4 гола.