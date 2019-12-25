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среда, 25 декабря 2019 09:31

"Вест Хэм" хочет избавиться от Ярмоленко

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&quot;Вест Хэм&quot; хочет избавиться от Ярмоленко
"Вест Хэм" хочет получить за Ярмоленко 20 млн евро. Фото: рейтер

Руководство лондонского "Вест Хэма" хочет продать Андрея Ярмоленко.

"Молотобойцы" готовы рассмотреть предложения от других клубов уже во время зимнего трансферного окна. "Вест Хэм" намерен продать украинца как минимум за 20 млн евро. Именно такую сумму англичане заплатили в свое время за игрока, сообщает "24 канал"

В нынешнем сезоне Ярмоленко провел 15 поединков за "Вест Хэм", забив 3 гола и сделав одну результативную передачу.

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"Вест Хэм" находится на 16-м месте турнирной таблицы АПЛ, имея в своем активе 19 очков после 17 сыгранных туров.

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