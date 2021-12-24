"Вест Хем" хочет избавиться от Ярмоленко

Английский "Вест Хэм" хочет избавиться от лидера сборной Украины 32-летнего Андрея Ярмоленко.
"Молотобойца" планируют трансфер украинца уже во время зимнего трансферного окна, сообщает Evening Standard.
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Если "Вест Хэм" не сможет продать украинца, то планирует использовать его для матчей Лиги Европы, где команда будет играть на 1/8 финала.
Контракт Ярмоленко с "молотобойцами" истекает летом 2022 года. Летом украинец получит статус свободного агента.
В текущем сезоне Ярмоленко провел 17 матчей за лондонцев в рамках всех турниров, отличившись одним забитым мячом и тремя результативными передачами.
Ярмоленко известен выступать за "Динамо" и "Боруссию" Дортмунд".
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