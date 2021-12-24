"Вест Хем" хочет избавиться от Ярмоленко

Андрей Ярмоленко выступает в АПЛ с лета 2018 года. Фото: REUTERS

Английский "Вест Хэм" хочет избавиться от лидера сборной Украины 32-летнего Андрея Ярмоленко.

"Молотобойца" планируют трансфер украинца уже во время зимнего трансферного окна, сообщает Evening Standard.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хамское поведение Яремчука. "Бенфіка" вилетіла із Кубка Португалії

Если "Вест Хэм" не сможет продать украинца, то планирует использовать его для матчей Лиги Европы, где команда будет играть на 1/8 финала.

Контракт Ярмоленко с "молотобойцами" истекает летом 2022 года. Летом украинец получит статус свободного агента.

В текущем сезоне Ярмоленко провел 17 матчей за лондонцев в рамках всех турниров, отличившись одним забитым мячом и тремя результативными передачами. Ярмоленко известен выступать за "Динамо" и "Боруссию" Дортмунд".