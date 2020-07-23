"Вест Хэм" Ярмоленко сохранил прописку в АПЛ на следующий сезон

Андрей Ярмоленко провел на поле только 2 минуты. Фото: whufc.com

В 37 туре АПЛ "Вест Хэм" в гостя сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед" - 1:1

Команда Андрея Ярмоленко повела в счете в концовке первого тайма. Микейл Антонио реализовал пенальти.

Хозяева ответили в начале второго тайма, когда Мейсон Гринвуд сравнял счет. "МЮ" пытался вырвать победу в матче, но больше не смог забить.

Игрок сборной Украины Ярмоленко появился на поле только в добавленное ко второму тайму время.

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После ничьи "Вест Хэм" набрал 38 очков и сохранил прописку АПЛ на следующий сезон. Отрыв команды Ярмоленко от зоны вылета составляет четыре очка за тур до завершения чемпионата.