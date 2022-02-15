Весенний футбол по-украински. "Динамо" ближайшие гостевые матчи проведет дома

Фото: ФК "Динамо"

Киевское "Динамо" на старте весенней части чемпионата УПЛ первых два матча проведет в родных стенах, хотя по календарю подопечные Мирчи Луческу должны были отправиться на выезд в Петрово и в Чернигов.

Киевляне на своем клубном стадионе сыграют не только с "Ингульцом" (26 февраля), но и в следующем туре против "Десны" (6 марта), сообщает Меta-ratings.com.ua.

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Стадион "Десны" в Чернигове не успеет подготовиться к началу возобновления чемпионата страны, поэтому черниговцы обратились в "Динамо" с предложением провести свой домашний матч на арене имени Валерия Лобановского.

После сбора в Турции по причине неготовности полей в родном городе команда Александра Рябоконя 25 февраля прилетит сразу в Днепр, где проведет два дня и 27 февраля сыграет матч 19-го тура против "Днепра-1". Местный клуб пошел черниговцам навстречу и предоставит им тренировочное поле для подготовки к игре.