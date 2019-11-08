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пятница, 08 ноября 2019 12:00

Вернидуб розповів, чому погодився працювати в Білорусі

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Вернидуб розповів, чому погодився працювати в Білорусі
Юрий Вернидуб будет работать в чемпионате Беларуси. Фото: ФК "Заря"

Украинский специалист Юрий Вернидуб возглавил солигорский "Шахтер". Бывший тренер "Зари" поделился мнением о чемпионате Беларуси, сообщает "24 канал"

"Условия для работы очень хорошие: поля, база. Это меня подкупило. Второе - это то, что есть задача. Есть возможность и себя реализовать как тренера, и футболистам помочь в развитии. Есть все, чтобы, наконец, сделать этот шаг и добиться чемпионства. Я люблю, когда есть вызов. Сделаю все возможное, чтобы убедить ребят в том, что они могут это сделать. Подбор футболистов хороший ", - сказал Вернидуб

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Юрий Вернидуб возглавлял "Зарю" с осени 2011 года. В конце мая 2019 он оставил луганский клуб, а его место занял Виктор Скрипник. Под руководством Вернидуба "Заря" впервые в истории выиграла бронзовые медали чемпионата Украины в сезоне 2016-2017

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