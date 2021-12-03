Вернидуб рассказал, как в шутку называет "Шахтер"

Юрий Вернидуб возглавляет "Шериф" с конца 2020 года. Фото: ФК "Шериф".

Наставник "Шерифа" Юрий Вернидуб поделился ожиданиями от матча шестого тура Лиги чемпионов против "Шахтера".

По словам украинского тренера, донецкая команда захочет отомстить за поражение в первом туре в Тирасполе.

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"Будет тяжело, потому что команда высокого уровня. У них достаточно много бразильцев. В шутку говорю, что это почти сборная Бразилии. Будет ли "Шахтер" точить зуб на "Шериф" за поражение в сентябре? Конечно, будет.

Я думаю, они сейчас выйдут собранные, захотят доказать, что они - "Шахтер" Донецк, клуб, представляющий Украину. Они набрали мало очков в копилку, что меня тоже не радует. Я расстроен, что "Динамо", "Шахтер" и "Заря" мало в этом году взяли очков", - цитирует Вернидуба Мoldfootball.

"Шахтер" уже упустил шансы покинуть последнее место в турнирной таблице ЛЧ, Команда Роберто Де Дзерби имеет в активе только одну ничью. У "Шерифа" две победы. Команда из Молдовы сыграет в Лиге Европы весной.

В первом матче "Шериф" победил "Шахтер" - 2:0.