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пятница, 03 декабря 2021 10:29

Вернидуб рассказал, как в шутку называет "Шахтер"

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Вернидуб рассказал, как в шутку называет &quot;Шахтер&quot;
Юрий Вернидуб возглавляет "Шериф" с конца 2020 года. Фото: ФК "Шериф".

Наставник "Шерифа" Юрий Вернидуб поделился ожиданиями от матча шестого тура Лиги чемпионов против "Шахтера".

По словам украинского тренера, донецкая команда захочет отомстить за поражение в первом туре в Тирасполе.

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"Будет тяжело, потому что команда высокого уровня. У них достаточно много бразильцев. В шутку говорю, что это почти сборная Бразилии. Будет ли "Шахтер" точить зуб на "Шериф" за поражение в сентябре? Конечно, будет.

Я думаю, они сейчас выйдут собранные, захотят доказать, что они - "Шахтер" Донецк, клуб, представляющий Украину. Они набрали мало очков в копилку, что меня тоже не радует. Я расстроен, что "Динамо", "Шахтер" и "Заря" мало в этом году взяли очков", - цитирует Вернидуба Мoldfootball.

"Шахтер" уже упустил шансы покинуть последнее место в турнирной таблице ЛЧ, Команда Роберто Де Дзерби имеет в активе только одну ничью. У "Шерифа" две победы. Команда из Молдовы сыграет в Лиге Европы весной.
В первом матче "Шериф" победил "Шахтер" - 2:0.

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