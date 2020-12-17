Вернидуб рассказал, где хочет продолжить тренерскую карьеру

 
Ексклюзивы
1/5
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
1 Просмотров: 432
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Просмотров: 279
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
1 Просмотров: 1512
азвали ненужный орган в украинской медицине
азвали ненужный орган в украинской медицине
Просмотров: 477
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Просмотров: 738
В украинском театре произошел прорыв
В украинском театре произошел прорыв
Просмотров: 360
ТНМК выпустили песню про 2020 год
ТНМК выпустили песню про 2020 год
Просмотров: 702
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
Просмотров: 1377
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
Просмотров: 684
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4 Просмотров: 4563
Фото
Все фото
9
5
16
10
11
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Сексуальная блондинка: откровенные фото молодой спортсменки
Сексуальная блондинка: откровенные фото молодой спортсменки
Видео
Все видео
Ярмоленко впервые вышел на поле после выздоровления от коронавируса
Ярмоленко впервые вышел на поле после выздоровления от коронавируса
"Байер" сохранил лидерство в Бундеслиге
"Байер" сохранил лидерство в Бундеслиге
"Милан" не может победить во втором матче подряд
"Милан" не может победить во втором матче подряд
"Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" и стал единоличным лидером АПЛ
"Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" и стал единоличным лидером АПЛ
"Ювентус" не смог переиграть "Аталанту", Роналду не забил пенальти
"Ювентус" не смог переиграть "Аталанту", Роналду не забил пенальти
Интервью
1/5
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
1 Просмотров: 522
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Просмотров: 207
В 2024 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
В 2024 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
Просмотров: 4464
Как управлять автомобилем во время гололеда - советы эксперта
Как управлять автомобилем во время гололеда - советы эксперта
Просмотров: 693
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
Просмотров: 990
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
15 декабря 2020
1 Просмотров: 2349
Незручні запитання
– "Ти з Ваньою оргазм відчуваєш?" – спитала мене Люба. Я їй по секрету розказала, що ні. А з колишнім – кілька разів бувало. Я ...
четверг, 17 декабря 2020 14:49

Вернидуб рассказал, где хочет продолжить тренерскую карьеру

  Комментировать
Вернидуб рассказал, где хочет продолжить тренерскую карьеру
Юрий Вернидуб не смог надолго задержаться в Беларуси. Фото: ФК "Шахтер" Солигорск

Бывший тренер "Зари" и солигорского "Шахтера" Юрий Вернидуб рассказал о том, где хотел бы продолжить карьеру.

Вернидуб хочет работать в Украине и даже согласен возглавить середняка или аутсайдера УПЛ,

"Есть звонки, но не более того. Хочу работать в Украине, я же украинец. Думаю, что любой украинский тренер хочет работать в нашей премьер-лиге.

Можно в клуб-середняк, или даже новичок. Все же зависит от того, какие условия работы, база. Если нет работы, то почему бы и нет.

Мне кажется, так думает любой тренер. По-другому может думать разве что Мирча Луческу - это действительно тренер мирового класса", - сказал Вернидуб в комментарии Sportarena.com.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Шахтеру" рано говорить о готовности выиграть Лигу Европы "- Вернидуб

Юрий Вернидуб 9 лет возглавлял "Зарю". Прошлый сезон провел в роли наставника солигорского "Шахтера". Но так и не смог доработать сезон в Беларуси из-за разногласий с руководством клуба.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Вернидуб рассказал, где хочет продолжить тренерскую карьеру». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
декабря

Дастин Хоффман сменил пол

В Чикаго напали на украинскую манифестацию

Человек впервые оторвался от земли на самолете

Боливар стал президентом объединенной Колумбии

В цирке сгорели 323 человека

Самое читаемое
Прикрыла интимные места ракушками: украинская телеведущая показала эротические фото с отдыха
Прикрыла интимные места ракушками: украинская телеведущая показала эротические фото с отдыха
6
 1 Просмотров: 33201
&quot;Умерла в муках&quot;: новые подробности об убийстве украинки в Черногории
"Умерла в муках": новые подробности об убийстве украинки в Черногории 1 Просмотров: 21581
Проиграл жену в карты, отдав на групповое изнасилование
Проиграл жену в карты, отдав на групповое изнасилование Просмотров: 20322
Сирота отказывается от жилья, которое получила от городской власти
Сирота отказывается от жилья, которое получила от городской власти 2 Просмотров: 13437
Летом будем выходить на площадь дважды - пророчество астролога на 2021 год
Летом будем выходить на площадь дважды - пророчество астролога на 2021 год
 Просмотров: 11781
Спорт
"Арсенал" и "Лидс" интересуются полузащитником "Шахтера"
"Арсенал" и "Лидс" интересуются полузащитником "Шахтера" Просмотров: 108
Капитан "Динамо" раскрыл секрет Луческу
Капитан "Динамо" раскрыл секрет Луческу Просмотров: 225
"Ингульцу" засчитали техническое поражение за несыгранный матч против "Шахтера"
"Ингульцу" засчитали техническое поражение за несыгранный матч против "Шахтера" Просмотров: 270
Яремчук вошел в список лучших бомбардиров Гента
Яремчук вошел в список лучших бомбардиров Гента Просмотров: 63
Федерер стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира
Федерер стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира Просмотров: 99
Больше всего комментируют
5
Умер мэр Харькова Геннадий Кернес
4
Татьяне Чорновил вручили обвинение в убийстве во время Майдана
4
"Батьківщина" — альтернатива "зеленому" хаосу
3
Зеленский созывает украинских послов на совещание
3
Рейтинг "слуг" посыпался - потеряли рекордную поддержку
Голосов: 258
Голосование Коли должен был выиграть "Золотой мяч-2020"?
  • 1) Роберт Левандовский
  • 2) Кевин де Брейне
  • 3) Мохаммед Салах
  • 4) Лука Модрич
  • 5) Месси/Роналду
Просмотреть