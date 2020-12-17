Вернидуб рассказал, где хочет продолжить тренерскую карьеру

Юрий Вернидуб не смог надолго задержаться в Беларуси. Фото: ФК "Шахтер" Солигорск

Бывший тренер "Зари" и солигорского "Шахтера" Юрий Вернидуб рассказал о том, где хотел бы продолжить карьеру.

Вернидуб хочет работать в Украине и даже согласен возглавить середняка или аутсайдера УПЛ,

"Есть звонки, но не более того. Хочу работать в Украине, я же украинец. Думаю, что любой украинский тренер хочет работать в нашей премьер-лиге.

Можно в клуб-середняк, или даже новичок. Все же зависит от того, какие условия работы, база. Если нет работы, то почему бы и нет.

Мне кажется, так думает любой тренер. По-другому может думать разве что Мирча Луческу - это действительно тренер мирового класса", - сказал Вернидуб в комментарии Sportarena.com.

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Юрий Вернидуб 9 лет возглавлял "Зарю". Прошлый сезон провел в роли наставника солигорского "Шахтера". Но так и не смог доработать сезон в Беларуси из-за разногласий с руководством клуба.