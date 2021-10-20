Вернидуб прокомментировал поражение от "Интера"

Вернидуб прокомментировал первое поражение. Фото: Reuters

Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб прокомментировал поражение в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с "Интером" (1:3).

"Хорошая игра против большого клуба. Мы старались играть в футбол — команда выглядела достойно. Не только оборонялись, но и атаковали. Мы забили красивый гол со штрафного. Были еще моменты. Проиграли, но я благодарен ребятам за игру, за самоотдачу. Они сражались до конца. Впереди — игра в Тирасполе. Будем готовиться", — приводит слова Вернидуба официальный сайт УЕФА.

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"Шериф" потерпел первое поражение в нынешнем сезоне Лиги чемпионов. Ранее команда обыграла "Шахтер" и "Реал". "Шериф" продолжает возглавлять турнирную таблицу, набрав 6 очков. Интер", в свою очередь, набрав 4 очка, занимает третье место.