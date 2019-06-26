Вернидуб принципиально не поедет в Россию

Экс-главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб рассказал, когда может возобновить тренерскую деятельность.

Об этом пишет "Трибуна"

— На три дня выезжал в Европу на переговоры. Пообщался с серьезными людьми. Сказал, что в данный момент мне нужен месяц-другой передышки. Затем уже, ближе к осени, после квалификационных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы буду готов рассматривать варианты. Может быть, к октябрю снова начну работать.

— К октябрю — это на самой переправе. Не лучшее время для старта в новом клубе.

Не вижу в этом особой проблемы. Для меня важно, чтобы клуб был амбициозным и, декларируя серьезные задачи, подкреплял их делами. Звонков из "Ювентуса" не жду, но, в принципе, открыт для любых предложений.

Варианты из России рассматривать не планирую. Пока между нашими странами ничего не изменится — так точно. А это, как мне кажется, в ближайшее время не случится.

Главная часть моего райдера — тренерский штаб. У меня есть 3–4 верных и квалифицированных помощника, которые ушли вместе со мной из "Зари", хотя, наверное, могли остаться. Ценю их преданность и считаю обязательным предложить идти дальше вместе.