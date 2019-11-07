Вернидуб официально возглавил "Шахтер"

Юрий Вернидуб будет работать в Беларуси. Фото: ФК "Шахтер" Солигорск

Украинский тренер Юрий Вернидуб официально представлен в статусе наставника солигорского "Шахтера".

Официальный сайт белорусского клуба сообщил о начале сотрудничества с бывшим тренером луганской "Зари". О деталях контракта пока не сообщается. В тренерский штаб Вернидуба вошли Валерий Михайленко, Александр Ногин и Игорь Фокин, сообщает "Футбол 24"

В связи с процедурой получения разрешения на работу в Беларуси Вернидуб не может быть заявлен на матч ближайшего тура высшей лиги. Руководить командой в матче со "Славией" будет Сергей Никифоренко.

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Солигорский "Шахтер" сейчас занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Беларуси 2018/19, уступая "Динамо" Брест и "БАТЭ".