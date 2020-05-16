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суббота, 16 мая 2020 20:47

Вернидуб одержал победу и подобрался к лидерам

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Вернидуб одержал победу и подобрался к лидерам
Юрий Вернидуб подбирается к вершине. Footballua.tv

"Шахтер" Солигорск в домашнем поединке 9 тура чемпионата Беларуси переиграл "Славию", которая успела пошуметь в стартовых играх сезона.

Подопечные Юрия Вернидуба дважды расписались в воротах гостей из Мозыря.

Точные удары Лисаковича и Балановича помогли "горнякам" подобраться к лидерам чемпионата, поднявшись на пятую строчку в таблице.

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Беларусь является единственной европейской страной, в которой играют в футбол на высшем уровне и со зрителями, несмотря на пандемию коронавируса.

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