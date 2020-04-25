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суббота, 25 апреля 2020 21:23

Вернидуб обыграл "Динамо" Брест

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Вернидуб обыграл &quot;Динамо&quot; Брест
Динамо Брест проиграло вторую игру подряд

Состоялся центральный поединок 6-го тура чемпионата Беларуси. Динамо Брест дома проиграло Шахтеру с Солигорска - 0:2

Матч выдался очень боевым, команды на двоих нанесли почти 50 ударов. Подопечные Юрия Вернидуба вышли вперед уже на 25-й минуте благодаря автоголу защитника Динамо Максима Витуса.

После перерыва Солигорск закрепил преимущество вторым голом и зафиксировал финальный результат.

По брестскую команду сыграли сразу два украинца - Артем Милевский и Александр Нойок, последний получил желтую карточку.

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Победа подняла Шахтер на 11-ю строчку турнирной таблицы, а Динамо Брест приблизилось вплотную к зоне вылета - 14-е место.

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