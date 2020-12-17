Вернидуб не считает Ракицкого сепаратистом

Ярослав Ракицкий выступает за "Зенит" с 2019 года. Фото: ФК "Зенит".

Бывший тренер луганской "Зари" и солигорского "Шахтера" Юрий Вернидуб не считает экс-защитника сборной Украины Ярослава Ракицкого сепаратистом.

Вернидуб не стал осуждать футболиста за переход в российский "Зенит" в начале 2019 года.

"Ракицкий - не сепаратист. Каждый человек имеет свой взгляд и видение. Он выбрал такое, у меня другое.

Но кто такой сепаратист? Это человек, который сидит сейчас в Луганске и Донецке и приносит своими действиями вред Украине. Или в окопах сидит, или рассказывает, что сильно любит Россию. Хотя бегает за пенсиями в Украине.

Деньги есть деньги, и у каждого человека свое отношение к ним. Ракицкий сделал такой выбор, это его право, и я не могу его осуждать, - сказал Вернидуб в эфире "Спортарена ТВ".

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Ярослав Ракицкий перешел из "Шахтера" в "Зенит" в 2019-м за €10 млн. После чего его перестали вызывать в сборную Украины. Позже сам футболист объявил о завершении выступлений за национальную команду.