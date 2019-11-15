Верховная Рада создала комиссию по коррупции в украинском футболе

В комиссии будет аботать 10 депутатов

Верховная Рада Украины поддержала создание временной следственной комиссии (ВСК) по коррупции в Украинской ассоциации футбола (УАФ). Соответствующее постановление поддержали 260 народных депутатов, передает РБК-Украина.

Предполагается, что эта комиссия проверит возможные факты коррупции президентом УАФ Андреем Павелко, который в парламенте 8 созыва возглавлял бюджетный комитет, при решении вопроса о финансировании строительства футбольных полей с искусственным покрытием, а также факты возможного хищения бюджетных средств, выделенных на эту программу.

Количественный состав временной следственной комиссии составит 10 народных депутатов, исходя из обеспечения такого представительства: один представитель от двадцати народных депутатов, но не менее чем по одному народному депутату Украины от каждой депутатской фракции (депутатской группы).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Раде передумали создавать ВСК по Павелку, настаивает только Суркис

Ранее Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции установило 12 случаев конфликта интересов, когда Павелко в 2017-2018 годах лоббировал выделение 640 млн гривен на строительство футбольных площадок с искусственным покрытием.