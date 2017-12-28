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четверг, 28 декабря 2017 15:49

"Верес" сменит наставника - СМИ

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&quot;Верес&quot; сменит наставника - СМИ
Юрий Вирт возглавил "Верес" в конце прошлого сезона

"Верес" решил уволить главного тренера Юрия Вирта. Причиной отставки наставника до окончания контракта была реакция руководства клуба на результаты некоторых матчей команды.

Ныне менеджмент "Вереса" занят обсуждением юридических моментов расставания с Виртом и уже ищет ему замену.

В число претендентов на пост главного тренера "Вереса" входят экс-президент "Волыни" Виталий Кварцяный, тренер "Олимпика" Роман Санжар и бывший рулевой "Черкасского Днепра" Вадим Евтушенко.

43-летний Вирт возглавил ровенчан в конце прошлого сезона, сменив на этой должности Владимира Мазяра. Под его руководством команда финишировала на 3-м месте в первой лиге. Из-за проблем с аттестацией у "Десны" получила право на участие в УПЛ в нынешнем сезоне.

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Первую часть чемпионата "Верес" закончил на 5-м месте в турнирной таблице УПЛ, набрав в 19 матчах 26 очков.

Sport Arena
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Дата
28
декабря

Умер Илья Цымбаларь

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