Венгрия сыграла вничью с чемпионами мира

Поль Погба разочарован результатом. Фото: Reuters

Сборная Венгрии сыграла вничью - 1:1 со сборной Франции в первом матче игрового дня Евро-2020. Матч проходил в Будапеште. По Венгрию отличился Атилла Фиола, Францию ​​- Антуанн Гризманн.

В первом тайме венгры сыграли, как когда-то сборная Украины с теми же французами в памятном стыковом матче 2013 года в Киеве. Хозяева поля терпели, отбивались и при малейшей возможности рвались вперед. Именно в одном из таких выпадов и забил Аттила Фиола в добавленное к первому тайму время.

Чемпионы мира не ожидали такого сопротивления. Лишь в середине второго тайма им удалось сравнять счет. Все решила скорость Мбаппе. Киллиан откликнулся на пас Льориса, и отдав вдоль ворот. Защитники задели мяч и сбросили таким образом под удар Гризманну. Антуану осталось только добить мяч в сетку - 1:1.

Венгры показали всем, и сборной Украины в том числе, что бояться любого соперника не следует. Наши соседи совсем не смотрели, что перед ними - действующий чемпион мира. До последних минут хозяева поля бежали вперед и искали свой шанс в атаке. Сборной Украины стоит пересмотреть эту игру и сравнить со своим вторым таймом против Северной Македонии. Тем более, что матч с Францией в отборе к Кубку мира мы будем играть в Киеве.

Сборная Франции пока остается одной из наименее результативных команд на этом Евро. У французов лишь два забитых мяча. Мбаппе до сих пор не удалось забить хотя бы одного.

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Сборная Франции несмотря на ничью остается лидером группы, но все может измениться после сегодняшнего матча Германии с Португалией. Если команда Криштиану Роналду победит, то гарантирует себе выход из группы. Самому Криштиану остается забить три мяча, чтобы повторить рекорд иранца Али Даеи, который имеет 109 голов за свою сборную.