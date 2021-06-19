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суббота, 19 июня 2021 18:25

Венгрия сыграла вничью с чемпионами мира

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Венгрия сыграла вничью с чемпионами мира
Поль Погба разочарован результатом. Фото: Reuters

Сборная Венгрии сыграла вничью - 1:1 со сборной Франции в первом матче игрового дня Евро-2020. Матч проходил в Будапеште. По Венгрию отличился Атилла Фиола, Францию ​​- Антуанн Гризманн.

В первом тайме венгры сыграли, как когда-то сборная Украины с теми же французами в памятном стыковом матче 2013 года в Киеве. Хозяева поля терпели, отбивались и при малейшей возможности рвались вперед. Именно в одном из таких выпадов и забил Аттила Фиола в добавленное к первому тайму время.

Чемпионы мира не ожидали такого сопротивления. Лишь в середине второго тайма им удалось сравнять счет. Все решила скорость Мбаппе. Киллиан откликнулся на пас Льориса, и отдав вдоль ворот. Защитники задели мяч и сбросили таким образом под удар Гризманну. Антуану осталось только добить мяч в сетку - 1:1.

Венгры показали всем, и сборной Украины в том числе, что бояться любого соперника не следует. Наши соседи совсем не смотрели, что перед ними - действующий чемпион мира. До последних минут хозяева поля бежали вперед и искали свой шанс в атаке. Сборной Украины стоит пересмотреть эту игру и сравнить со своим вторым таймом против Северной Македонии. Тем более, что матч с Францией в отборе к Кубку мира мы будем играть в Киеве.

Сборная Франции пока остается одной из наименее результативных команд на этом Евро. У французов лишь два забитых мяча. Мбаппе до сих пор не удалось забить хотя бы одного.

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Сборная Франции несмотря на ничью остается лидером группы, но все может измениться после сегодняшнего матча Германии с Португалией. Если команда Криштиану Роналду победит, то гарантирует себе выход из группы. Самому Криштиану остается забить три мяча, чтобы повторить рекорд иранца Али Даеи, который имеет 109 голов за свою сборную.

Автор: Юрий Стригун
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Дата
19
июня

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