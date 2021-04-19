Ведущие футбольные клубы Европы создали новую Суперлигу

Клубы-учредители планируют обсудить с УЕФА и ФИФА совместное сотрудничество. Фото: pixabay.com

12 ведущих клубов Европы из Англии, Испании и Италии объявили об официальном создании нового футбольного турнира - Суперлиги.

Главой Суперлиги стал президент мадридского "Реала" Флорентино Перес. Его заместителями назначили президента туринского "Ювентуса" Андреа Аньелли и совладельца "Манчестер Юнайтед" Джоэла Глейзера. Соответствующее заявление опубликовали клубы-учредители в ночь с воскресенья на понедельник.

"Милан", "Арсенал", "Атлетико", "Челси", "Барселона", "Интер", "Ювентус", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Тоттенхэм" войдут в Суперлигу на правах клубов-основателей. Еще три команды присоединятся перед началом первого сезона в августе.

Участники хотят и дальше играть во всех национальных соревнованиях. Команды готовы до запуска Суперлиги участвовать в европейских соревнованиях под эгидой УЕФА.

Клубы-основатели планируют обсудить с УЕФА и ФИФА сотрудничество, "чтобы обеспечить лучшие перспективы как для нового турнира, так и для футбола в целом". Подчеркивается, что учредители нового турнира готовы отстаивать свое решение в судах.

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Идея создания Суперлиги предполагает чемпионат сильнейших и богатейших команд Европы. Такой турнир может заменить европейские чемпионаты и еврокубки. Ежегодно к турниру будут присоединяться новые клубы на основе процесса приема. Планируется 20 команд, которые поделят на две группы. Матчи Суперлиги планируют проводить в середине недели. За один сезон Суперлиги команды проведут по 18-23 матча. Все клубы-члены при вступлении в Суперлигу получат до €350 млн каждый. Как ранее уже заявляли УЕФА и шесть федераций, клубам, которые согласятся участвовать в Суперлиге, запретят играть в любых других соревнованиях на национальном, европейском или мировом уровне, а их игрокам могут отказать в возможности представлять свои национальные сборные на крупных международных турнирах.