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воскресенье, 10 октября 2021 14:57

Вчера с игры выпадал лишь Цыганков – футбольный эксперт

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Вчера с игры выпадал лишь Цыганков – футбольный эксперт
Украина превосхдила соперника в первом тайме. Фото: Reuters

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал победу национальной команды над Финляндией (2:1).

"Мы были фаворитами этого матча. Первый тайм был абсолютно за нами, мы очень здорово играли. При счете 2:1 было приятно видеть, как ребята вертикально играли, как прессинговали, опорная зона полностью была за нами. Поэтому хочется сделать комплимент за то, что они удержали этот матч.

В первом тайме наша команда играла очень хорошо, особенно по подборам и по игре в опорной зоне. Нужно было раскачивать финскую сборную влево и вправо, но финны начали совершенно в другом ключе. Мы не ожидали, что они понесутся вперед, это было сюрпризом для нас.

Хочется похвалить ребят за самоотдачу, за вертикальное движение вперед и проникающие передачи, за взаимодействие между Яремчуком и Ярмоленко, мне они сегодня очень понравились.

Все ребята, кроме, может быть, Цыганкова, не испортили кашу. Команда показала и доказала, что это действительно команда, это сборная Украины. Мне очень понравилось, как они играли, особенно в первом тайме", – сказал Левченко.

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12 октября Украина во Львове будет принимать боснийцев. Начало игры в 21:45. Отчет об игре читайте на нашем сайте.

В турнирной таблице Украины занимает второе место. Команда Петракова на четыре очка отстает от Франции.

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Дата
10
октября

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