ВАР-арбитр матча "Олимпик" – "Шахтер" действовал предвзято

Додо был лучшим в составе победителей. Фото: "Шахтер"

Арбитр ВАР на скандальном матче "Олимпик" – "Шахтер" (0:1) Сергей Бойко показал при повторе главному судье Юрию Иванову только офсайд в эпизоде с незасчитанным голом Нкенга.

При этом по правилам арбитр должен оценивать весь эпизод, который начался с розыгрыша углового. Сообщает телеграм-канал журналиста Романа Бебеха "Бомбардир".

"Если внимательно рассмотреть, то вратарь "Шахтера" Трубин толкал защитника "Олимпика" Снурницина в спину. И это пенальти. А потом был офсайд. И об этом во время просмотра ВАР главному арбитру не подсказали.

Хотелось бы услышать запись переговоров между арбитрами. Что ему подсказывал коллега Бойко, который был ответственен за ВАР. И это легко было бы сделать, чтобы понять, кто виноват и почему так?

Если ковырнуть поглубже, то это банальная манипуляция при трактовке эпизодов. Здесь видим, здесь закрываем глаза и не видим. И кстати, хороший метод управлением игрой со стороны. От итальянца Лучано Лучи не стоит ждать публичных ходов", – указано в посте "Бомбардира".

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Вчера в матче "Олимпик" – "Шахтер" судья Юрий Иванов ошибочно отменил чистый гол "Олимпика". Это вызвало гнев президента "Олимпика" Владислава Гельзина, который ворвался с нецензурной бранью в прямой эфир канала "Футбол-2".