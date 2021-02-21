VAR спас лидерство "Динамо"

 
Ексклюзивы
1/5
"Зеленский - мужик, сторонники Петра Порошенко - в состоянии когнитивного диссонанса: неделя в цитатах от Gazeta.ua
"Зеленский - мужик, сторонники Петра Порошенко - в состоянии когнитивного диссонанса: неделя в цитатах от Gazeta.ua
Просмотров: 2115
Первая фраза, которую услышал от титушек: "Ты нам за Крым ответишь" - Маркив
Первая фраза, которую услышал от титушек: "Ты нам за Крым ответишь" - Маркив
Просмотров: 2106
"Прячутся по коллекторам. Часто там и умирают" - как в морозы помогают бездомным
"Прячутся по коллекторам. Часто там и умирают" - как в морозы помогают бездомным
Просмотров: 882
Санкции против Медведчука: Зеленский показал, на что способен. Реакция соцсетей
Санкции против Медведчука: Зеленский показал, на что способен. Реакция соцсетей
Просмотров: 3771
Премьеры недели: Балет на Полтавщине и изнасилование Моники Беллуччи
Премьеры недели: Балет на Полтавщине и изнасилование Моники Беллуччи
Просмотров: 792
Создали уникальную мобильную программу для изучения украинского
Создали уникальную мобильную программу для изучения украинского
Просмотров: 234
Кличко просят пересмотреть позицию по Бабьему Яру
Кличко просят пересмотреть позицию по Бабьему Яру
Просмотров: 333
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
Просмотров: 423
Винтажные телефоны и раритетные мотоциклы: коллекционер показал вещи, вышедшие из употребления
Винтажные телефоны и раритетные мотоциклы: коллекционер показал вещи, вышедшие из употребления
Просмотров: 2835
Государство помогает лечь в гроб - выселяют библиотеку им. Евгения Плужника
Государство помогает лечь в гроб - выселяют библиотеку им. Евгения Плужника
Просмотров: 351
Фото
Все фото
15
20
3
7
8
Украинский волейболистка очаровала безупречной фигурой
Украинский волейболистка очаровала безупречной фигурой
&quot;Попа будто персик&quot; - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
"Попа будто персик" - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
Играли при -55°С: состоялся длиннейший в истории хоккейный матч
Играли при -55°С: состоялся длиннейший в истории хоккейный матч
Украинская каратистка покорила интернет сексуальными фото
Украинская каратистка покорила интернет сексуальными фото
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
Видео
Все видео
VAR спас лидерство "Динамо"
VAR спас лидерство "Динамо"
"Шахтер" обыграл "Рух" в матче с "левым" пенальти
"Шахтер" обыграл "Рух" в матче с "левым" пенальти
Почему "Интер" разгромил "Милан"
Почему "Интер" разгромил "Милан"
Джокович вынес россиянина в финале Australian Open
Джокович вынес россиянина в финале Australian Open
Российский тренер вспомнил, как осчастливил Виктора Ющенко
Российский тренер вспомнил, как осчастливил Виктора Ющенко
Интервью
1/5
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
Просмотров: 423
Россия будет искать себе нового "Шария"
Россия будет искать себе нового "Шария"
2 Просмотров: 1782
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Просмотров: 279
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
1 Просмотров: 2268
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Просмотров: 261
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
21 февраля 2021
Просмотров: 342
Сюрприз
Друг Дмитро з Рівного приходить на могилу до батька, а там хтось встановив пам'ятник. – Ми з братом домовлялися, що після роковин замовимо ...
воскресенье, 21 февраля 2021 22:24

VAR спас лидерство "Динамо"

  Комментировать
VAR спас лидерство &quot;Динамо&quot;
Виктор Цыганков забил 9 мяч в УПЛ. Фото: ФК "Динамо" Киев

В матче 15-го тура УПЛ "Динамо" не смогло победить "Десну"- 1:1. Что нужно знать об игре?

Мирча Луческу удивил составом. Не было в заявке Дениса Попова. Николай Шапаренко и Карлос Де Пена оказались на скамейке запасных.

"Десна" имела кадровые проблемы. Из-за перебора карточек не могли играть правый защитник Ефим Конополя и опорник Владислав Огиря.

"Динамо" отказалось от контроля мяча. Подопечные Луческу пытались быстро переходить из обороны в атаку, прессинговать соперника или делать длинные передачи. Не зря на скамейке запасных остался Шапаренко, который не помощник в такой игре.

"Десна" ничем не уступала "Динамо". Команда Александра Рябоконя ничем не уступала подопечным Луческу. Даже преобладала в скорости. На атаку соперников отвечали своей, гораздо острее контратаковали. В позиционной атаке не дали киевлянами почти ничего сделать.

Жерсон Родригес стал неудачником матча. Вингер "Динамо" допускал много ошибок, не всегда отрабатывал в обороне и не реализовал 2 хороших момента.

Рябоконь выиграл тренерскую дуэль у Луческу

Защита киевлян выглядел не убедительно. Филипп Будковский забил после ошибки Ильи Забарного. Кроме этого, в обороне динамовцев хватало других помарок. Не лишним по такой игре был бы Попов.

"Динамо" спаслось в конце игры. За 3 минуты до конца матча "Десна" осталась в меньшинстве. Уже в добавленное к игре время Игорь Пасхал поставил пенальти после просмотра видео повтора.

Владислав Супряга мог стать героем матча. Защитник "Десны" в последний момент снял мяч с головы нападающего "Динамо" на последних секундах игры.

В Луческу не было кем усилить игру. Динамовцам нужно было увеличивать темп игры, освежить атаку, но Луческу провел только 2 замены. Большого выбора игроков у него не было.

Рябоконь выиграл тренерскую дуэль в Луческу. "Десна" справилась с прессингом и длинными передачами от соперника. Смогли закрыть Цыганкова и Буяльского. Динамовцы не всегда успевали за быстрыми атаками "Десны" и многие теряли мяч в середине поля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Шахтер" обыграл "Рух" в матче с "левым" пенальти

После 15-ти туров УПЛ "Динамо" лидирует в таблице. Команда Луческу имеет в своем активе 34 очка. На одно меньше у "Шахтера". "Десна" занимает 4-е место из 24 пунктами. Следующую игру динамовцы проведут 25 февраля в рамках Лиги Европы против "Брюгге". Начало матча в 22:00.

Автор: Сергей Тищенко
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «VAR спас лидерство "Динамо"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
февраля

Элизабет Тэйлор отбила мужа у Марлен Дитрих

На космической станции сохраняют ДНК выдающихся людей

Город в Крыму переименовали

Сегодня отмечают Международный день родного языка

Девушку обвинили в отношениях с чертями

Экс-министр во время застолья застрелил товарища

Самое читаемое
Раскованная Ана Чери продемонстрировала пышные ягодицы и растяжки на коже
Раскованная Ана Чери продемонстрировала пышные ягодицы и растяжки на коже
5
 Просмотров: 11151
Гроб выносили под аплодисменты: как прощались с Андреем Мягковым
Гроб выносили под аплодисменты: как прощались с Андреем Мягковым
15
 Просмотров: 8514
Гороскоп на 21 февраля: какие сюрпризы ждать от предпоследнего воскресенье зимы
Гороскоп на 21 февраля: какие сюрпризы ждать от предпоследнего воскресенье зимы
 Просмотров: 6849
Гороскоп на выходные: кого звезды осчастливят за неделю до весны
Гороскоп на выходные: кого звезды осчастливят за неделю до весны
 Просмотров: 5760
Популярное обезболивающее может привести к серьезным проблемам со здоровьем
Популярное обезболивающее может привести к серьезным проблемам со здоровьем Просмотров: 5292
Спорт
Когда вижу перед собой русского, сразу начинаю чувствовать запах крови – шведский биатлонист
Когда вижу перед собой русского, сразу начинаю чувствовать запах крови – шведский биатлонист Просмотров: 63
"Шахтер" обыграл "Рух" в матче с "левым" пенальти
"Шахтер" обыграл "Рух" в матче с "левым" пенальти
 Просмотров: 666
Почему "Интер" разгромил "Милан"
Почему "Интер" разгромил "Милан"
 Просмотров: 513
Дебютант выиграл четвертую гонку чемпионата мира
Дебютант выиграл четвертую гонку чемпионата мира Просмотров: 414
Австрийская биатлонистка выиграла гонку с массового старта
Австрийская биатлонистка выиграла гонку с массового старта Просмотров: 207
Голосов: 319
Голосование Кто выиграет чемпионат Украины по футболу 2020/21?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтар"
Просмотреть