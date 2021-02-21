VAR спас лидерство "Динамо"

Виктор Цыганков забил 9 мяч в УПЛ. Фото: ФК "Динамо" Киев

В матче 15-го тура УПЛ "Динамо" не смогло победить "Десну"- 1:1. Что нужно знать об игре?

Мирча Луческу удивил составом. Не было в заявке Дениса Попова. Николай Шапаренко и Карлос Де Пена оказались на скамейке запасных.

"Десна" имела кадровые проблемы. Из-за перебора карточек не могли играть правый защитник Ефим Конополя и опорник Владислав Огиря.

"Динамо" отказалось от контроля мяча. Подопечные Луческу пытались быстро переходить из обороны в атаку, прессинговать соперника или делать длинные передачи. Не зря на скамейке запасных остался Шапаренко, который не помощник в такой игре.

"Десна" ничем не уступала "Динамо". Команда Александра Рябоконя ничем не уступала подопечным Луческу. Даже преобладала в скорости. На атаку соперников отвечали своей, гораздо острее контратаковали. В позиционной атаке не дали киевлянами почти ничего сделать.

Жерсон Родригес стал неудачником матча. Вингер "Динамо" допускал много ошибок, не всегда отрабатывал в обороне и не реализовал 2 хороших момента.

Рябоконь выиграл тренерскую дуэль у Луческу

Защита киевлян выглядел не убедительно. Филипп Будковский забил после ошибки Ильи Забарного. Кроме этого, в обороне динамовцев хватало других помарок. Не лишним по такой игре был бы Попов.

"Динамо" спаслось в конце игры. За 3 минуты до конца матча "Десна" осталась в меньшинстве. Уже в добавленное к игре время Игорь Пасхал поставил пенальти после просмотра видео повтора.

Владислав Супряга мог стать героем матча. Защитник "Десны" в последний момент снял мяч с головы нападающего "Динамо" на последних секундах игры.

В Луческу не было кем усилить игру. Динамовцам нужно было увеличивать темп игры, освежить атаку, но Луческу провел только 2 замены. Большого выбора игроков у него не было.

Рябоконь выиграл тренерскую дуэль в Луческу. "Десна" справилась с прессингом и длинными передачами от соперника. Смогли закрыть Цыганкова и Буяльского. Динамовцы не всегда успевали за быстрыми атаками "Десны" и многие теряли мяч в середине поля.

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После 15-ти туров УПЛ "Динамо" лидирует в таблице. Команда Луческу имеет в своем активе 34 очка. На одно меньше у "Шахтера". "Десна" занимает 4-е место из 24 пунктами. Следующую игру динамовцы проведут 25 февраля в рамках Лиги Европы против "Брюгге". Начало матча в 22:00.