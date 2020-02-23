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воскресенье, 23 февраля 2020 19:09

VAR допоміг "Шахтарю" обіграти "Десну"

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В матче 19-го тура УПЛ донецкий "Шахтер" победил черниговскую "Десну" - 2: 0.

Что нужно знать о матче?

Луиш Каштру приберег лидеров. "Шахтер" потратил много сил в домашнем поединке против "Бенфики" задав высокий темп игры. Учитывая важный матч 27 февраля в Португалии ведущие игроки донецкой команды получили отдых. Вратарь Андрей Пятов, защитники Исмаили, Сергей Кривцов, полузащитник Тайсон, Марлос и Виктор Коваленко оказались на скамье запасных, или вне заявки.

"Шахтер" владел инициативой. Команду Луиша Каштру владела игровым и территориальным преимуществом. Но моментов у ворот Евгения Паста было создано не много. "Десна" спокойно сдерживала соперника благодаря количественному защиты и пыталась проводить свои острые контратаки.

В Украине был отменен первый гол благодаря VAR. На 59-й минуте игрок "Десны" Алексей Гуцуляк забил гол, но он был отменен после видеоповтора. Другой игрок черниговской команды Андрей Тотовицькйы мог получить извлечения после фола на Тарасу Степаненко, но после видеоповтора получил только желтую карточку.

 

Выход лидеров "Шахтера" стал ключевым в матче. Индивидуальное мастерство Тайсона, Марлоса и Исмаили помогла хозяевам одержать победу. "Десна" спокойно сдерживала атаки "горняков" тока на поле не вышли лидеры команды. Нестандартные действия которых позволили вырвать победу на последних секундах игры.

"Десна" не заслужила поражение. Команда Александр Рябоконь очень грамотно сдерживала соперника не подпуская к воротам. При том, что пытались сами создавать моменты у ворот Анатолия Трубина. Не хватало опыта, концентрации и везения, чтобы получить очки в матче против "Шахтера".

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После 19-ти туров "Шахтер" возглавляет турнирную таблицу имея в своем активе 53 очка. Ближайший преследователь "Динамо" отстает на 14 пунктов. Следующий матч горняки в рамках УПЛ сыграют 1 марта в гостях против "Ворсклы".

Автор: Сергей Тищенко
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23
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