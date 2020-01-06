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понедельник, 06 января 2020 11:09

Валерию Лобановскому не везло в решающих встречах

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6 января 1939 родился Валерий Лобановский - будущий форвард и выдающийся тренер киевского "Динамо".

Во время учебы в школе был одним из лучших учеников класса и окончил школу с серебряной медалью. Уже тогда футбол в жизни Валерия стал на одном уровне с освоением наук. И даже вступление в Киевский политехнический институт и дальнейшее обучение на теплотехническому факультете не сдерживали его желание заниматься футболом.

Лобановский становился чемпионом с Динамо 13 раз - 8 раз выигрывал чемпионат СССР, еще 5 раз - чемпионат Украины

В 19 лет Лобановский стал игроком киевского "Динамо" и продолжал учиться в институте. Как игрок запомнился болельщикам прежде всего своим дриблингом, умением удачно играть в атаке и, конечно, своими непревзойденными угловыми, которые стали называть "сухим листом". От углового флажка он посылал мяч в ближний или дальний угол ворот и практически всегда возникала опасная ситуация для противника, которая очень часто заканчивалась голом. Никто из футболистов чемпионата СССР не умел так подавать угловые. В ранге игрока Валерий Лобановский с киевским "Динамо" становился чемпионом и серебряным призером СССР и один раз - обладателем Кубка СССР.

 

Впоследствии из-за конфликта с тренером Виктором Масловым покинул команду. В 29 лет возглавил "Днепр", вывел его в высшую лигу, где занял шестое место.

Осенью 1973 первый секретарь ЦК КПУ Владимир Щербицкий решил назначить его главным тренером "Динамо" и не прогадал. Лобановский позвал своего товарища Олега Базилевича и в тандеме с ним впервые в истории СССР выиграл Кубок кубков и Суперкубок-1975. Впоследствии тренировал сам. За это время Лобановский становился чемпионом с Динамо 13 раз - 8 раз выигрывал чемпионат СССР, еще 5 раз - чемпионат Украины.
С "Динамо" повторил успех в Кубке кубков-1986. Создал чудо-сборную, которая только по невероятному стечению обстоятельств не дошло дальше 1 \ 8 финала Кубка мира. На Евро-1988 получил серебряные медали.


Судьба подарила Лобановскому еще одну чудо-команду: "Динамо" -1999. Киевляне дошли до полуфинала Лиги чемпионов и в драматической борьбе уступили "Баварии".

К сожалению, Лобановский проиграл решающие матчи - полуфиналы Кубка чемпионов "Боруссии", "Порто" и полуфинал Лиги чемпионов - "Баварии". Сборная проиграла финал Евро-1988 Нидерландам. Однако его новаторские идеи и точное чувство направления, в котором движется футбол сделали его выдающимся тренером за всю историю украинского и советского футбола.

Лобановский умер 13 мая 2002 в Запорожье. Во время матча с местным "Металлургом" у него случился инсульт. Валерия Лобановского похоронили в Киеве на Байковом кладбище.

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Дата
06
января

Валерию Лобановскому не везло в решающих встречах

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