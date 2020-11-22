"Валенсия" хочет подписать Коноплянку

Испанская "Валенсия" в январе может подписать 31-летнего вингера "Шахтера" и сборной Украины Евгения Коноплянку.

Владелец испанского клуба Питер Лим хочет усилить команду качественными, но недорогими футболистами, и Коноплянка отлично вписывается в эту концепцию, сообщает Fichajes.net

Нынешняя оценочная стоимость Евгения составляет 5 млн евро, и это полностью устраивает "Валенсию". Сам футболист не против смены клуба.

В сезоне 2015/16 Коноплянка уже играл в Испании за "Севилью", а через год перешел в "Шальке", откуда в сентябре прошлого года и вернулся в Украину в ряды "Шахтера", где впервые в карьере завоевал титул чемпиона УПЛ .

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Евгений Коноплянка выступает за "Шахтер" с лета 2019 года. Футболист так и не получил стабильного места в составе.