В живых не осталось никого. Умерли все победители Евро-1960

Планируется, что 11 июня в Риме стартует 16-й чемпионат Европы по футболу. Вспоминаем о победителях предыдущих первенств.

Первый турнир прошёл в 1960 году. Его выиграла сборная СССР тренера Гавриила Качалина.

В 1958 году в 1/8 финала первыми встретились сборные СССР и Венгрии. Венгерская сборная была далеко не той грозной "золотой командой", которая наводила ужас на Европу в 1954 году, когда венгры чудом не стали чемпионами мира. После подавления советскими танками венгерского восстания 1956 года лучшие мастера - Пушкаш, Цибор, Кочиш бежали на запад. Двери сборной для них были закрыты. Молодое поколение оказалось не столь талантливым. Венгры не смогли отомстить своим обидчикам. Два поражения 1:3 в Москве и 0:1 в Будапеште оставили сборную Венгрии за бортом соревнований.

В четвертьфинале СССР должен был играть против Испании, но по 12:00 до матча испанцы отказались от игры, потому что правительство Франко имело сложные отношения с коммунистами. Испании зачислили два поражения по - 0:3.

В первом полуфинале в Марселе встретились сборные СССР и Чехословакии. Игра была равной, голевых моментов у обеих команд было поровну, но мячи влетали только в ворота чехословаков 3:0 в пользу советской сборной.

Финал в Париже собрал 18 000 зрителей. Техничные югославы сразу зажали советскую сборную на ее половине поля. Создавалось впечатление, что играют команды разные по классу. Ворота сборной СССР раз за разом спасал легендарный Лев Яшин. Когда показалось, что Югославия устала, Яшин пропустил гол. На 43 минуте фланговый прострел Дражена Ерковича замкнул на ближней штанге ударом головой Милан Галич.

Советам повезло отыграться уже на 49 минуте. Валентин Бубукин ударил издали, Благое Видинич не удержал скользкий мяч, а грузин Слава Метревели добил его в сетку. Югославы стушевались, но продержались до конца основного времени. За семь минут до окончания второго экстратайма снова отличился грузин. Михаил Месхи прошел по флангу и выполнил навес. Виктор Понедельник пробил головой в противоход Видиничу 2:1.

Круг почета для чемпионов

В 1960 на банкет победителей в ресторан на Эйфелевой башне пробился президент "Реала" Сантьяго Бернабеу. Он дал чековую книжку Яшину и просил написать любую цифру. Глаза голкипера загорелись, но он знал, что никто его не отпустит. Поэтому ответил отказом.

Яшин сыграл прощальный матч в 1971 году. Всю жизнь был заядлым курильщиком. Сигареты его и погубили.

В 1984 году - после ветеранского матча в Венгрии, сев в автобус, почувствовал, что отнялась нога. Он решил, что это новый инсульт, до этого у него уже был один, но оказалось - закупорились сосуды. В Москве ему ампутировали ногу, а после операции положили в общую палату - до искалеченных "афганцев".

Получив новый сочувственный звонок от главного редактора немецкого журнала Kicker Карл-Хайнц Хайманн, Яшин ответил: "Когда насмотрелся на мальчишек без рук, без ног в госпитале, цепляются за жизнь, понял, что мне ныть неприлично. Мне бы только от" бочки "освободиться - и хоть в ворота становись ". Узнав, что бочка - это примитивный протез, аналога которому в Советском Союзе было не найти, Хайманн велел изготовить в Мюнхене современный, титановый, и отправить его Яшину.

Маслаченко признался, что хочет купить дом возле Черкасс

В середине марта 1990 года, после многолетних усилий комментатора Николая Озерова, появился указ о присвоении Яшину звание Героя труда. После ампутации второй ноги Лев Иванович уже не выходил из своей квартиры. Узнав, что награду доставит лично президент СССР, он пригласил близких друзей - Озерова и Геннадия Хазанова, но в итоге Горбачев сослался на занятость и отправил вместо себя депутата Рафика Нишанова. Хазанов вспоминал: "Яшин тихо, почти шепотом сказал, глядя на всю эту возню: "Гена, зачем мне эта звезда, когда я умираю? "

Яшин из "Золотым мячем"-1963

Его стало 22 марта того же года.

Запасной вратарь Владимир Маслаченко сначала работал в Африке. С 1970 по 2010 годы - комментатор. Запомнился несколькими неординарными фразами:

- Юра, забивай, я тебя умоляю, - кричал в микрофон Юрию Савичеву, который в финале Олимпиады 1988 вышел один на один с голкипером сборной Бразилии. Савичев забил, и сборная СССР выиграла золотые медали.

Несмотря на происхождение из Украины, во время комментирования всегда симпатизировал московским клубам или командам с периферии. В финале Кубка СССР в 1987 году динамовцы Минска выигрывали у киевлян 3:2 за несколько секунд до конца основного времени.

- Представляю, что сейчас происходит в Минске, - сказал Маслаченко.

Однако Заваров сравнял счет за 10 секунд до окончания основного времени. В серии пенальти победили киевляне. Праздник в Минске пришлось отменить.

В 2007 году последний раз приезжал в Киев. Признался коллеге Алексею Семененко, что хочет купить дом у Черкасс. Умер в ноябре 2010 от болезни сердца.

Защитник Анатолий Масленкин в совершенстве знал английский, несмотря на 30% потерю слуха любил классическую музыку. Был директором спортивной школы родного "Спартака". Именно он увидел большой талант у Федора Черенкова. Придумывал для него специальные упражнения.

Умер в 1988 году.

Правый защитник Гиви Чохели представлял из себя переводчика с русского для Михаила Месхи. Переводил для того установки Гавриила Качалина. Рано завершил карьеру после болезни. Тренировал тбилисское "Динамо". Умер в 1994 году.

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Юрий Войнов тренировал "Черноморец", работал инструктором физкультуры на заводе. После распада СССР оказался практически никому не нужным. Из-за низкой пенсии вынужден был подрабатывать разнорабочим, некоторое время даже подумывал о самоубийстве. По собственному признанию, от петли спас Григорий Суркис, который пригласил работать в только что созданную ПФЛ Украины. В 1996 году Войнов занял должность главного инспектора.

Умер 22 апреля 2003 в Киеве. Похоронен на Байковом кладбище.

Игорь Нетто по завершении карьеры тренировал сборную Ирана, родной "Спартак". В последние годы жизни тяжело болел, потерял память. Его жена - актриса Ольга Яковлева бросила мужа. До смерти доживал в квартире брата. Умер в 1999 году.

Слава Метревели играл до 35 лет. Затем работал помощником у тренера Нодара Ахалкаци. Впоследствии стал директором ресторана. Заболел, мало кого узнавал. Жил на российскую пенсию жены. Умер в 1998 году.

Впоследствии в Индонезии придумали крем для ног под торговой маркой "Бубукин" и успешно ею торговали

Валентин Иванов всю жизнь работал тренером московского "Торпедо". При нем команда держалась на плаву, становилась призером чемпионатов СССР и России. Имел болезнь Альцгеймера, мучился до смерти. Две недели не дожил до 77 лет. Умер в 2011.

Другой москвич Валентин Бубукин с "Локомотива" закончил в 32 года. Затем тренировал в Украине. Сначала "Таврию", затем - "Карпаты". Прославился тем, что во время товарищеской игры в Индонезии попал мячом в голову местному футболисту. У того пошла пена изо рта. Врачи констатировали клиническую смерть. Однако парень выжил. Впоследствии в Индонезии придумали крем для ног под торговой маркой "Бубукин" и успешно ею торговали.

Умер в 2008 году.

Финт Месхи изучают в футбольных школах.

Михаил Месхи завязал с активным футболом в 1969 году. Был автором знаменитого финта. Два десятилетия тренировал детей. Умер в 1991 году. В его честь в Тбилиси назвали стадион.

82-летний Виктор Понедельник умер последним - 5 декабря 2020 года. После Евро всю карьеру играл за родной ростовский СКА. Впоследствии пробовал себя в роли тренера. В 1969 году решил стать журналистом - как и отец. Работал в популярной газете СССР - еженедельнике "Футбол".

Тренер Гавриил Качалин ушёл в мир иной 23 мая 1995-го, 84-летним. Через четыре года сборная СССР снова играла в финале, но уступила Испании. После матча тренера сборной Константина Бескова отстранили из-за неудовлетворительного результата. "Советы" после того ещё дважды играли в финале - 1972, 1988.