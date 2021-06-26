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суббота, 26 июня 2021 02:43

В Украине отреагировали на предложение России провести товарищеский матч между сборными

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В Украине отреагировали на предложение России провести товарищеский матч между сборными
Россияне хотели провести товарищеский матч с Украиной. Фото: DW

Украинские футбольные функционеры ответили на укол депутата Государственной думы РФ с предложением провести товарищеский матч между сборными.

"Матч может состояться только при следующих обязательных условиях: после полного восстановления территориальной целостности нашего государства в пределах международно признанных границ. А еще после того, как наши ведущие команды, Шахтер и Заря, а также первый чемпион и представитель Украины в еврокубках, Таврия, сыграют матчи чемпионата Украины на своих домашних стадионах – на Донбасс Арене в Донецке, на Авангарде в Луганске, на Локомотиве в Симферополе соответственно", заявил президент УАФ Андрей Павелко, сообщает пресс-служба.

"А еще после того, как там зазвучит гимн Украины, а также гимн Лиги чемпионов, в которой выступает Шахтер, а первым представителем Украины была Таврия, а также гимн Лиги Европы, где нашу страну представляет Заря, и по которым так соскучились болельщики Донецка, Луганска и Крыма. Поединок между сборными Украины и России в таком случае можно будет организовать на одном из этих стадионов. Или по очереди на каждом из них", заявил он.

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Во вторник, 29 июня сборная Украины в 1/8 финала Евро-2020 сыграет со Швецией. Матч пройдет в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк".

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