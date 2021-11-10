В УАФ придумали, как наказать Шапаренко за расизм

Шапаренко могут наказать финансово. Фото: Футбол-24

Николая Шапаренко и ФК "Динамо" могут наказать, если заявление о проявлениях расизма от нападающего "Ворсклы" Ранжела докажут.

Пресс-служба Украинской Ассоциации Футбола отреагировала на запрос Фокуса относительно рассмотрения дела о проявлении расизма во время матча "Динамо" - "Ворскла".

"Вопрос о возможных проявлениях расизма рассмотрит комитет по этике и честной игре УАФ. В случае установления таких фактов дело передадут на рассмотрение КДК УАФ", - ответили в пресс-службе.

О сроках рассмотрения дела в главном футбольном органе страны ответить затрудняются. Что же касается санкций, которые могут применить к "Динамо" и Николаю Шапаренко, то в пресс-службе организации ссылаются на статью дисциплинарных правил УАФ: любое лицо, продемонстрировавшее акт дискриминации по отношению к другим участникам, могут отстранить на длительный срок.

В случае доказательств проявления расизма на трибунах НСК "Олимпийский" во время матча "Динамо" - "Ворскла" и игроком столичного клуба Николаем Шапаренко бюджет чемпиона Украины может потерять 400 тыс. грн. А в случае повторения подобной ситуации "Динамо" может лишиться поддержки болельщиков во время нескольких матчей чемпионата Украины.

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"Динамо" проиграло "Ворскле" в последнем матче чемпионата Украины - 1:2. Голы забили Ранжел и Тилль в полтавчан и Витиньо - у киевлян.