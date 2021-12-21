"В такой гостеприимной стране и городе я никогда не был" - российский боксер после поражения от Беринчика в Киеве

Иса Чаниев проиграл в Киеве решением судей. Фото: instagram.com/isachaniev

Российский боксер Иса Чаниев поделился впечатлениями от пребывания в Украине.

Россиянин провел в Украине поединок против Дениса Беринчика.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Усик рассказал, за что отстранили Ломаченко от бокса

"Я впервые выступал в Украине и Киеве. В такой гостеприимной стране и городе никогда не был. Ко мне подходили и фотографировались. Украинцы говорили, что болеют за меня.

До того как я приехал в Украину, мне они писали, что болеют за меня и переживают. Чрезвычайно гостеприимная страна и город. Я был в шоке. Даже в раздевалку ко мне заходили и желали удачи. Я не ожидал такого.

Политику не следует вмешивать в спорт. Мы чисто по-спортивному вышли и разобрались", - цитирует Чаниева "Трибуна".

Беринчик победил Чаниева единогласным решением судей. Чаниев провел на профессиональном ринге 19 поединков, в которых потерпел четыре поражения. Денис Беринчик - украинский профессиональный боксер, выступает в первом полусреднем весе до 63,5 кг и легком весе до 61,2 кг. Серебряный призер Олимпийских игр-2012. Провел на профи-ринге 16 поединков, в которых не потерпел ни одного поражения.