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вторник, 21 декабря 2021 12:45

"В такой гостеприимной стране и городе я никогда не был" - российский боксер после поражения от Беринчика в Киеве

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&quot;В такой гостеприимной стране и городе я никогда не был&quot; - российский боксер после поражения от Беринчика в Киеве
Иса Чаниев проиграл в Киеве решением судей. Фото: instagram.com/isachaniev

Российский боксер Иса Чаниев поделился впечатлениями от пребывания в Украине.

Россиянин провел в Украине поединок против Дениса Беринчика.

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"Я впервые выступал в Украине и Киеве. В такой гостеприимной стране и городе никогда не был. Ко мне подходили и фотографировались. Украинцы говорили, что болеют за меня.

До того как я приехал в Украину, мне они писали, что болеют за меня и переживают. Чрезвычайно гостеприимная страна и город. Я был в шоке. Даже в раздевалку ко мне заходили и желали удачи. Я не ожидал такого.

Политику не следует вмешивать в спорт. Мы чисто по-спортивному вышли и разобрались", - цитирует Чаниева "Трибуна".

Беринчик победил Чаниева единогласным решением судей.

Чаниев провел на профессиональном ринге 19 поединков, в которых потерпел четыре поражения.

Денис Беринчик - украинский профессиональный боксер, выступает в первом полусреднем весе до 63,5 кг и легком весе до 61,2 кг. Серебряный призер Олимпийских игр-2012. Провел на профи-ринге 16 поединков, в которых не потерпел ни одного поражения.

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