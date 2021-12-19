Беринчик в жестоком бою победил россиянина

Беринчику пришлось хорошенько постараться. Фото: "Сегодня"

Украинский боксер Денис Беринчик в тяжелейшем бою победил россиянина Ису Чаниева и защитил титул WBO International в легком весе

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Беринчика единогласным решением судей – 116:112, 118:110, 118:111.

Тем не менее, бой оказался не таким легким, как это может показаться, судя по оценкам судей.

Боксеры устроили в ринге настоящее кровавое побоище. Уже в стартовых раундах Беринчику разбили нос, который кровоточил до конца боя.

Бойцы неоднократно шли в размен ударами, забывая о защите. Жена Беринчика, следившая за поединком из первых рядов, даже расплакалась.

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Беринчик завоевал второстепенный пояс WBO International в 2018 году. Это была его уже шестая защита.