В США застрелили баскетболиста, который выступал в НБА

Андре Эмметт провел два года в клубах НБА

Бывший игрок НБА Андре Эмметт был застрелен прошлой ночью в Далласе, США. Эмметт умер в больнице в возрасте 37 лет.

О смерти известного баскетболиста сообщает USA TODAY.

"Около 2:30 к Эмметту подошли двое неизвестных подозреваемых, когда он сидел в машине перед своей резиденцией. Подозреваемые показали пистолет, после чего произошла ссора, во время которой жертву застрелили, когда он убегал от подозреваемых", - говорится в заявлении полиции Далласа.

Прохожий видел в одежде неподалеку от дома и позвонил за помощью. Эмметта доставили в больницу, где он умер, сообщила полиция. Свидетели сообщили полиции, что видели двух подозреваемых, которые скрылись с места происшествия после того, как сели в белый Chrysler 300.

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Американец был избран "Сиэтл Суперсоникс" (ныне "Оклахома-Сити Тандер") на драфте 2004-го 35-м номером. Свингмен провел в НБА 14 матчей за "Мемфис" и "Нью-Джерси". Большую часть карьеры Эмметт провел в клубах Азии, Южной Кореи и Европы.