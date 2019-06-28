В случае провала Шевченко, мне пообещали работу тренера сборной Украины - Маркевич

Мирон Маркевич не покидает надежд возглавить сборную Украины

Председатель комитета национальных сборных УАФ (Украинская ассоциация футбола) Мирон Маркевич заявил, что ему пообещали работу наставником национальной команды. Это произойдет в том случае, если нынешний тренер сборной Украины не выполнит задачу выхода на Евро-2020.

"Почему я согласился возглавить комитет национальных сборных ФФУ вместо тренерской должности? Я согласился по одной причине - меня попросили, чтобы Шевченко продолжил работу. Это раз. Второе - мне сказали, что если у Шевченко не получится, то я буду главным тренером сборной. Ради этого я сидел и сижу (в УАФ, - прим.) я хочу, чтобы наша сборная сейчас попала в финал (финальной части Евро-2020 - прим.). Это нужно Украине. Надеюсь, так оно и будет. Но если вдруг что-то не получится, конечно, я тогда буду просить, чтобы меня назначили главным тренером. Мне в бицялы ", - рассказал Маркевич в комментарии программе" Бомбардир ".

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Стоит напомнить, что Мирон Маркевич уже более двух лет не работает главным тренером. После 2016 года, когда он ушел из "Днепра", его пригласили на работу в комитет национальных сборных, который он возглавил. Именно тогда главным тренером сборной Украины стал Андрей Шевченко.