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понедельник, 18 ноября 2019 19:21

"В следующем сезоне могу стать первой ракеткой мира" - Свитолина

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&quot;В следующем сезоне могу стать первой ракеткой мира&quot; - Свитолина
Элина Свитолина ставит перед собой амбициозные цели на следующий сезон. Фото: рейтер

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о своем желании стать первой ракеткой мира.

"В следующем сезоне у меня есть все возможности для достижения этой цели. Я уже довольно много времени провела в туре и набралась опыта. Теперь все зависит от выполнения задач, плана игры на каждый матч и моей готовности.

Для меня еще очень важно всегда быть психологически в форме: быть готовой бороться за каждый матч со свежими силами. Потому что в теннисе игровой сезон является одним из самых длинных в спорте, довольно-таки трудно этого достичь. Но я считаю, что это приходит с опытом

У меня грандиозные планы, но больше всего мне хотелось бы победить на турнире "Большого шлема". Это одна из основных моих целей. Но самое главное сейчас ― восстановить здоровье, чтобы не беспокоила боль в колене. Когда я чувствую себя здоровой, могу добиваться высоких достижений, – сказала Свитолина.", - цитирует Свитолину" Трибуна ".

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Элина Свитолина завершила теннисный сезон на 6 позиции в мировом рейтинге.

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