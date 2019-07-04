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четверг, 04 июля 2019 19:01

В следующем сезоне "Челси" будет доверять собственным воспитанникам

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Новым тренером лондонского "Челси" стал Фрэнк Лэмпард. 41-летний специалист подписал контракт на 3 сезона. На посту главного тренера "Челси" Лэмпард изменит итальянца Сарри, который вернулся в Италию, где будет работать с "Ювентусом".

"Челси "уже довольно давно имел интерес к Фрэнку Лэмпарду говорит главный редактор журнала" Футбол" Артем Франков. - Такие разговоры ходили еще с зимы, когда Лэмпард работал в Чемпионатшипе с "Дреби Каунти". Маурицио Сарри не совсем вписывался в образ того тренера, хотят видеть болельщики "синих". В течение сезона итальянцу много доставалось критики. Несмотря на то, что команда смогла занять место в зоне Лиги чемпионов и выиграть Лигу Европы. Можно сказать, что клуб и тренер просто не подошли друг другу, отношения не сложились. Кроме того, Сарри удивлял определенным своими решение. Например, тем, что забрал из опорной зоне Канте только ради того, чтобы там играл его ставленник Жоржиньо".

Сарри не вписывался в образ тренера "Челси"

Разговоры о возможной отставке Сарре ходили всю вторую часть сезона. Но кроме Лэмпарда ни назывались другие возможные кандидатуры на пост тренера "синих".

Автор: Reuters
  Разговоры об отставке Сарри ходили всю вторую часть сезона
Разговоры об отставке Сарри ходили всю вторую часть сезона

"Ставка на Лэмпарда выглядит странной. Со времен управления Романом Абрамовичем клубом Лэмпард станет первым англичанином, который возглавит команду на постоянной основе. До этого, только в одном матче исполнял обязанности англичанин Стив Холланд . Обычно, "Челси" делал ставку на иностранных тренеров. В первую очередь на итальянцев" - продолжает Франков.


Фрэнк Лэмпард 13 лет играл за "Челси", но тренерского опыта имеет совсем не много. Пока его нельзя назвать сложившимся тренером с опытом.

"Трудно прогнозировать, чего ожидать от Лэмпарда в "Челси" - говорит эксперт. - В предыдущем своем сезоне он работал в команде второй по силе дивизионе Англии с "Дерби Каунти". Задача по выходу в АПЛ - не выполнил. При том, что у него опыт тренерской работы - только сезон. Больше всего запомнился - пьянкой после победы в первом раунде плей-офф".

Лэмпард не имеет нужного опыта для работы в большом клубе

УЕФА дало "Челси" трансферный бан за неправильную работу с молодыми футболистами. Теперь клуб не может подписывать новых игроков.

"С приходом Лэмпарда есть надежда, что "Челси" обратит внимание на собственную Академию говорит Франков. - До этого, собственные воспитанники играли где угодно, только не в составе своей родной команды. Сейчас клуб будет иметь запрет на подписание новых игроков. Поэтому остается больше ничего, как доверять собственным воспитанникам. Болельщик "синих" очень хорошо помнят времена, когда на поле успешно играли собственные воспитанники Терри и собственно Лэмпард".

Автор: Официальный сайт "Челси"
  Лэмпард вернулся в клуб, где он был легендой во время карьеры игрока
Лэмпард вернулся в клуб, где он был легендой во время карьеры игрока

"Я надеюсь, что Лэмпард с ходу впишется в работу в клубе. Но нужно понимать, что в "Челси" в этом сезоне нет шансов бороться за чемпионство. По составу проигрывают "Манчестер Сити" и "Ливерпуля". Так же не верю в победу в Лиге чемпионов. Можно повоевать в различных английских кубках и завоевать место в зоне Лиги чемпионов "- подытоживает Франков.

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В прошлом сезоне "Челси" финишировал на 3 месте в чемпионате Англии. В еврокубках команда одержала победу в Лиге Европы.

Автор: Сергей Тищенко
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04
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